Michael Cera rentre chez lui dans une famille tendue dans une nouvelle bande-annonce pour les adultes

L’été s’avère toujours être un bon moment pour un charmant film de passage à l’âge adulte et un ancien de la scène indépendante Michel Cera doit revenir dans un nouveau film à venir d’une telle variété. Selon un rapport de Collider, la première bande-annonce officielle d’un drame familial léger Les adultes a chuté, mettant en vedette une histoire réconfortante mais relatable de tensions familiales entre frères et sœurs séparés en raison de choix de vie douteux. Cependant, une réunion maladroite mais tardive entre eux trois les rapproche à nouveau d’une manière à laquelle ils ne s’attendaient pas.





Les adultes est un film de comédie dramatique réalisé par Dustin Guy Defa, qui a à la fois écrit et réalisé le projet. Bien que principalement connu jusqu’à présent pour son travail de court métrage, Defa a précédemment réalisé le long métrage Personne à personnequi mettait également en vedette Michael Cera avec Tavi Gevinson (Une fille bavarde), Abbi Jacobson (Désenchantement) et Philip Baker Hall (Le dernier mot). Les producteurs du film incluent Julia Thompson, Jon Read, Allison Rose Carter, Ted Schaefer, Hannah Dweck et l’acteur principal Michael Cera. Avec lui, Hannah Gross (Chasseur d’esprit), Sophia Lillis (Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs), et Wavyy Jonez.

La prémisse du film tourne autour d’un jeune homme nommé Eric (Michael Cera), qui a une dépendance inquiétante au poker qui l’a éloigné d’une grande partie de sa famille, à savoir ses deux sœurs Rachel (Hannah Gross) et Maggie (Sophia Lillis ). Après la mort de leur mère et l’évasion personnelle d’Eric du chagrin pendant trois longues années, la relation de Rachel avec lui s’est particulièrement dégradée depuis. Cependant, Maggie, la plus jeune et la plus ambitieuse, accueille avec enthousiasme la réunion et fait de son mieux pour réparer la camaraderie entre eux trois.





Un regard de première main sur trois frères et sœurs qui ont désespérément besoin de se reconnecter

La bande-annonce s’ouvre avec Eric (Cera) rencontrant sa sœur aînée Rachel (Gross) à la maison pour la première fois en trois ans, et dès le départ, elle le traîne dans la boue pendant son absence prolongée de la famille. Elle l’appelle pour ne pas savoir qu’elle s’est teint les cheveux il y a un an, car il n’en aurait jamais offert à Facetime ou à Skype. Il se réunit également avec de vieux amis à lui, maintenant mariés avec des enfants, et ils demandent comment tout va avec sa famille. Il déplore que Rachel vive seule, tandis que Maggie a brièvement essayé l’université puis a arrêté.

Aggie lui explique comment Rachel a fait face à la mort de leur mère, ou n’a pas plutôt fait face à des épisodes de dépression qui n’ont apparemment été aggravés que par un nommé Nathan. Eric ressent alors le désir de se lier à nouveau avec Rachel, décidant de prolonger son bref voyage et reste avec elle à la maison. Ils se heurtent à des choses insignifiantes comme les corvées, et Eric se faufile toujours pour jouer au poker la nuit avec des amis, mais il trouve des moyens de commencer à renouer avec ses deux sœurs qui les rapprochent finalement à un moment où elles en ont le plus besoin.

Après avoir été projeté pour la première fois au Festival du film de Berlin en février dernier, Les adultes sera présenté en première plus tard cette année au Festival du film de Tribeca à New York, avant d’être présenté en salles le 18 août.