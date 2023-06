Michael Cera de retour pour le réveillon de Noël du film de vacances à Miller’s Point

Le créneau des films de vacances d’hiver a toujours été particulièrement populaire, avec une gamme de contes réconfortants qui rassemblent les familles à l’écran et hors écran pour beaucoup de rires et de moments attachants. Alors que nous entrons tout juste dans l’été avec certains des plus gros blockbusters de l’année au coin de la rue, selon un rapport de Deadline, une nouvelle fonctionnalité de vacances est déjà au programme. Le tournage serait terminé sur le prochain film indépendant de vacances Réveillon de Noël à Miller’s Pointavec Michel Cera et plusieurs autres acteurs notables complétant le casting.





Réveillon de Noël à Miller’s Point est une comédie de Noël dirigée par Tyler Taormina, dont les travaux précédents sur la scène indépendante incluent des drames mystérieux Jambon de seigle (2019) et Comète de Happer (2022). Il co-écrit le projet avec ses collaborateurs fréquents Kevin Anton et Eric Berger, et coproduit aux côtés de l’acteur principal Michael Cera, Krista Minto, David Croley Broyles et Duncan Sullivan. Les producteurs exécutifs incluent Jason Stone, Joseph Lipsey IV, Brock Pierce et Jeremy Gardner. Le prochain film a également un casting assez remarquable, avec Michael Cera (La vie et Beth) avec Maria Dizzia (La bonne infirmière), Francesca Scorsese (Nous sommes qui nous sommes), Elsie Fisher (Barry), Ben Shenkman (Des milliards), Sawyer Spielberg(Maîtres des airs), Gregg Turkington (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania), ainsi que les nouveaux venus Delancey Shapiro et Matilda Fleming. Tous les rôles ne sont toujours pas divulgués.

La prémisse du film est centrée sur la vaste famille Balsano, les quatre générations, alors qu’ils se réunissent pour ce qui sera probablement le dernier Noël dans leur maison familiale. Alors qu’ils en profitent avec une célébration tapageuse et insouciante qui commence à augmenter les tensions générationnelles, les cousines adolescentes Michelle et Emily se faufilent avec leurs amis dans la banlieue hivernale pour revendiquer et faire leur propre célébration.

Réveillon de Noël à Miller’s Point n’a pas encore de date de sortie, mais avec le film en post-production, plus de détails devraient bientôt tomber.





Quoi d’autre Michael Cera a à venir

Michael Cera, remarquable pour sa fantaisie décontractée et ses bizarreries comiques uniques, a eu l’une des apparitions les plus uniques parmi les jeunes acteurs. Ce fut une sorte de double coup dur avec deux films populaires sur le passage à l’âge adulte, Junon et Super mal, qui ont tous deux été créés l’un après l’autre en 2007. Depuis lors, il a le plus souvent fréquenté la scène du cinéma indépendant et s’est particulièrement occupé cette année avec plusieurs nouveaux projets. Y compris ce nouveau film de vacances, l’acteur canadien devrait également apparaître dans le film à succès d’été super rose de Greta Gerwig Barbiequi sortira en salles le mois prochain.

Au-delà de cela, il a aussi une comédie dramatique familiale Les adultes qui sort en août, le prochain film comique d’A24 Scénario de rêve qui met également en vedette Nicolas Cage, et une comédie de road trip intitulée Sacramento qui amènera également l’actrice primée Kristin Stewart (Spencer) une planche. Du côté de la télévision, Cera peut actuellement être vu dans le premier épisode de la saison six de Miroir noiret co-vedette aux côtés d’Amy Schumer dans Hulu’s La vie et Beth.