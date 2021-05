Michael Caine peut rejoindre la famille Fast & Furious taquine Vin Diesel

Après plusieurs retards, Fast & Furious 9 a finalement pris le relais et s’approche rapidement des théâtres, et maintenant, la star de retour Vin Diesel a révélé qui il aimerait ajouter à la série: nul autre que Sir Michael Caine. A demandé qui il aimerait voir rejoindre le Rapide et furieux famille, Diesel a laissé entendre que son rêve d’amener Michael Caine dans la mêlée pourrait bien devenir une réalité, taquinant l’ajout de casting très excitant pour le prochain épisode de la franchise d’action.

« Je suppose que si je devais réfléchir, où nous allons avec le prochain chapitre, Michael Caine? J’aurais peut-être trouvé un moyen. Vous dites si j’aurais pu repenser la mythologie ou ajouter de petits éléments à la mythologie? J’aurais pu faire quelque chose avec le personnage d’Helen Mirren et Michael Caine, jouer quelque chose. J’aurais pu introduire quelque chose dans le futur. «

Bien qu’il reste vague sur la question de savoir si Michael Caine est impliqué ou non, Diesel disant qu’il a « trouvé un moyen » laisse certainement entendre que l’acteur estimé pourrait rejoindre le déjà grand ensemble de Fast & Furious 10. Avoir son personnage (si jamais il joue un personnage dans le Rapide et furieux série) liée à Magdalene Shaw d’Helen Mirren a beaucoup de sens, et avec la vaste expérience cinématographique de Caine en tant qu’escroc, tueur à gages et espion, l’acteur primé ferait le complément parfait à la franchise bourrée d’action.

C’est loin d’être la première fois que Diesel suggère d’ajouter un talent britannique très respecté à la liste, l’acteur ayant déclaré dans le passé que Dame Judi Dench ferait également un intéressant. Vite etFurieux membre de la famille; « Je pense qu’elle serait géniale. »

F9 reprend avec Dom Toretto de Vin Diesel qui mène maintenant une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Bien sûr, ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon pacifique, et cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. le Rapide et furieux La famille doit à nouveau unir leurs forces pour arrêter un complot bouleversant mené par le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher et qui organise une vendetta personnelle contre Dom.

Réalisé par Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren et Charlize Theron. en l’absence de The Rock, F9 a rempli son quota de légendes de la WWE en ajoutant John Cena au frère de Dom, Jakob Toretto.

vin Diesel a récemment révélé que F9 reviendra sur les débuts de la série, donnant à Dom une histoire d’origine. « Le monde entier a cette excitation à propos de la sortie de ce film, mais pour ceux qui ont été avec la franchise, c’est encore plus spécial », a révélé l’acteur. « Parce que si vous vous souvenez du premier film, vous allez maintenant aller avant le premier film et comprendre encore plus le premier film. C’est cool. Je suis un chef de D&D, donc c’est comme des trucs d’origine. Donc, vous voir les membres de la famille Je n’aurais jamais pensé que tu aurais vu, ça va un peu vous épater. Nous voulions savoir, où était Dom avant qu’il ne devienne Dom? Quelles étaient ses influences? Ça va être vraiment riche en histoire et très amusant à voir. »

F9 devrait être le premier film d’une dernière trilogie qui conclura la franchise de longue date. F9 était initialement prévue pour une sortie mondiale en avril 2019, mais a été retardée à plusieurs reprises. Il est maintenant officiellement prévu pour la première mondiale à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taïwan le 19 mai 2021, et devrait sortir aux États-Unis le 25 juin 2021. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

