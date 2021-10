Michael Caine annonce sa retraite d’acteur à 88 ans

Peu de gens ont le privilège de profiter d’une carrière d’acteur qui atteint presque 70 ans d’activité sans interruption, comme dans le cas de Sir Michael Caine, acteur membre de l’Ordre de l’Empire britannique six fois nominé aux Oscars, lauréat deux fois grâce à ses apparitions dans « Hannah and Her Sisters » en 1985 et « The Cider House Rules » en 1999.

A 88 ans, avec des crédits dans environ 154 films, dont sa participation en tant qu’Alfred Pennyworth à la trilogie de « The Dark Knight », ainsi que d’autres collaborations avec le réalisateur Christopher Nolan, a choqué les cinéphiles de tout le monde en annonçant définitivement sa retraite de agissant.

Lors d’une conférence avec l’émission de radio « Kermode et Mayo », Caine a offert ses impressions sur « Best Sellers », un film dans lequel il tient un rôle principal avec Aubrey Plaza : « J’ai ce rôle d’alcoolique, qui s’est gracieusement avéré être mon dernier rôle, vraiment. Parce que je n’ai pas travaillé depuis deux ans.

Caine mentionne avoir un problème de colonne vertébrale qui affecte directement ses jambes, l’empêchant de marcher correctement. « Et j’ai aussi écrit un livre, dont quelques-uns ont été publiés et ont du succès, alors maintenant je ne suis plus acteur, je suis écrivain. »

Michael Caine souligne que l’avantage du métier de scénariste est de pouvoir travailler sans sortir du lit, alors que l’acteur doit se lever tous les jours à six heures du matin pour pouvoir se rendre tôt sur le plateau de tournage. été « Tenet. », réalisé par Nolan et le film fantastique « Come Away », tourné au Royaume-Uni en 2018 mais sorti en 2020.

Caine a également joué le vieux Fagin dans « Twist », une version moderne d’Oliver Twist, un roman de l’auteur classique Charles Dickens. Sa carrière d’acteur a commencé dans les années 1950 avant « A Hill in Korea », ses débuts sur grand écran en 1956, remportant sa première nomination aux Oscars après sa performance dans « Alfie » en 1966.

Michael Caine s’est imposé comme un interprète polyvalent entre le drame et la comédie, ayant une participation notable dans les années 90 avec « The Muppet Christmas Carol », où il incarnait le cruel Ebenezer Scrooge. Souligne également son rôle comique dans « Miss Congeniality » aux côtés de Sandra Bullock et son rôle de père de Mike Myers dans « Austin Powers in Goldmember ».