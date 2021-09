Michael C. Hall propose un guide des épisodes pour le retour de Dexter

Pendant huit saisons diffusées entre 2006 et 2013, l’acteur Michael C. Hall a été chargé de jouer Dexter Morgan, un spécialiste secret des éclaboussures de sang de la police de Miami avec une double vie de tueur en série, ciblant exclusivement les violeurs, les meurtriers et toutes sortes de criminels qui ont fait nuire à la société.

Face à la fin peu satisfaisante de la série, Clyde Phillips, créateur et showrunner de la série dans ses trois premières saisons, a préparé le retour de Dexter avec dix épisodes spéciaux qui permettront de mettre un terme définitif à son histoire, mettant un terme à la l’attente de ses fans depuis un peu plus de dix ans à compter de la fin de sa diffusion.

« Dexter: New Blood » reviendra au personnage de Michael C. Hall avec sa nouvelle vie dans la ville d’Iron Lake, au nord de New York, un endroit où il a gagné l’appréciation et le respect de ses habitants sous une nouvelle identité, même si une chaîne d’événements va bientôt réveiller son « sombre passager » au risque de lui faire revivre son passé obsédant.

Avec un total de 96 épisodes d’une durée de près d’une heure, ce serait une tâche extrêmement compliquée de pouvoir voir l’intégralité de la série originale avant la première de « New Blood » en novembre prochain, a donc partagé Hall dans une interview avec EW quels sont les quatre épisodes que les fans ne devraient pas manquer s’ils veulent se rafraîchir un peu la mémoire.

L’option la plus évidente est le premier épisode de sa première saison, qui au moment de la lecture il considérait que, malgré les avertissements de certains confrères, il pouvait attirer un public très spécifique, et en acceptant de faire la série, il lui a donné le l’occasion de commencer à travailler sur des histoires qui, selon lui, valent la peine d’être racontées.

Michael C. Hall passe à l’épisode dix de la première saison : « Dexter fait une découverte fondamentale sur ses origines et plus que tout, je l’aime parce que j’ai pu le faire face à une salle pleine de sang », a déclaré l’acteur. Le dixième épisode de la saison 3 mettrait en scène un moment d’une grande importance pour Dexter, en raison de sa confrontation avec Miguel Prada (interprété par Jimmy Smits).

Enfin, Michael C. Hall mentionne « The Getaway », épisode 12 de la saison 4. « Si vous n’avez pas encore vu la série, je n’en dirai pas plus. Et encore une fois, je vous recommande de regarder les épisodes qui suivent, mais vous verrez ce que je veux dire », a déclaré l’acteur. « Dexter : New Blood » a préparé son arrivée à la télévision le 7 novembre.