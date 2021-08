Michael C. Hall espère offrir des réponses définitives dans « Dexter »

Quoi qu’il arrive, Dexter prépare son retour attendu à la télévision avec « New Blood », une saison spéciale qui mettra définitivement un terme à l’une des séries à suspense les plus acclamées de la dernière décennie, malgré ses résultats douteux avec ses derniers épisodes, qui, selon ses fans, ne rendent pas justice à l’intensité et aux rebondissements astucieux auxquels la série les avait si habitués.

Avec un peu de chance, cette nouvelle saison qui atteint le public près de dix ans après sa conclusion pourra offrir aux fans des réponses définitives sur le destin final de Dexter Morgan, ou du moins c’est ce qu’espère son protagoniste, l’acteur Michael C. Hall.

« J’espère certainement que regarder la série sera une expérience satisfaisante pour les personnes qui l’ont regardée à l’origine et qui sont curieuses de savoir ce qui lui est arrivé », a déclaré Hall lors d’une conversation avec Variety. « J’espère vraiment pouvoir offrir des réponses définitives qui ne sont pas principalement déroutantes pour les gens. »

« Dexter: New Blood » présentera une histoire couvrant une période de deux semaines à travers dix nouveaux épisodes qui ont été commandés par Showtime. Michael C. Hall a indiqué qu’il était prêt à revenir seulement s’il y avait une histoire digne d’être racontée.

« C’est une conversation qui s’est poursuivie et différentes possibilités sont apparues au fil des ans », a commenté Hall dans une précédente interview avec The Daily Beast à propos de son retour dans cette nouvelle « mini-série ». « Je pense que dans ce cas, l’histoire qui est racontée vaut la peine d’une manière que d’autres propositions ne le sont pas, et je pense qu’assez de temps s’est écoulé pour qu’elle soit devenue intrigante d’une manière qu’elle ne l’était pas auparavant. »

Clyde Phillips, qui était le créateur et showrunner de la série originale dans ses 3 premières saisons, revient à son poste avec cette saison spéciale, suggérant que « Dexter New Blood », en plus d’être la saison 9, peut être considéré comme « un supplément histoire ”Dans cet univers. Avec des performances spéciales de Jennifer Carpenter et John Lithgow, Dexter se prépare pour son retour à la télévision en novembre.