Michael Bublé dit que sa femme lui ordonne de lui masser les fesses tous les soirs

Michael Bublé, mieux connu pour sa musique jazzy et ses tubes de Noël, a épousé le mannequin Luisana Lopilato, 34 ans, il y a plus de dix ans, en 2011.

Bublé a récemment pris la parole pour reconstituer la scène de la chambre entre lui et Lopilato, en mettant l’accent sur la routine du massage des fesses.

Il a déclaré au Sun : « C’est toujours la même chose. Ma femme tourne ses fesses vers moi et dit : « Mike, frotte-moi les fesses. » »

Bublé en a révélé plus sur la situation, expliquant que sa femme demande le massage pour des raisons esthétiques plus qu’autre chose.

« Elle dit que ça se débarrasse de la cellulite. Je me dis : ‘Tu n’as pas de cellulite’. »

Considérant le massage comme la dernière chose qu’il fait pour terminer sa journée, le Se sentir bien Le chanteur, qui a depuis vendu 75 millions de disques, a également révélé un peu plus sur la dynamique du pouvoir au sein de la relation.

Plus que de simples massages, Bublé a également noté que sa femme contrôlait également la télévision.

« Tellement terrifiée d’avoir regardé un film de Jennifer Lopez intitulé Marry Me avec elle dimanche dernier et j’ai eu envie de me frapper au visage », a raconté la chanteuse.