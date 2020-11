Michael Bay tourne "Mauvais garçons"-comme un film d’action avec Jake Gyllenhaal

L’expert du boom hollywoodien Michael Bay a trouvé un nouveau projet: le réalisateur de « Transformers » va tourner un thriller d’action, un remake du film danois « Ambulance ». Et nul autre que la star de « Nightcrawler » Jake Gyllenhaal jouera l’un des rôles principaux.

Jake Gyllenhaal est en discussion pour un rôle dans le nouveau film d’action de Michael Bay, entre autres selon Deadline. En conséquence, l’accord n’est pas encore conclu, quel personnage jouerait la star hollywoodienne est déjà connu.

Jake Gyllenhaal et Dylan O’Brien comme frères?

On dit que le film est basé sur le style de succès rapides des années 90 comme « Speed » (1994) et « Bad Boys – Harte Jungs » (1995) et parle de deux frères qui volent une ambulance. Malheureusement, il y a toujours un ambulancier et un patient dans un état critique …

Selon les informations de The Hollywood Reporter, Gyllenhaal devrait jouer le frère aîné, tandis que Dylan O’Brien (« Maze Runner – The Chosen in the Labyrinth ») pourrait être choisi pour le jeune frère. Eiza González (« Baby Driver ») est échangé contre le rôle de médecin. Jusqu’à présent, cependant, aucun des accords de casting n’est dans la poussière.

Tournage début 2021

Les décisions finales ne devraient cependant pas tarder à venir, car selon la date limite, Michael Bay prévoit de commencer le tournage dès janvier 2021. Jusqu’à présent, aucun accord de distribution n’a été signé, mais selon divers rapports, le studio de cinéma Universal Pictures est sur le point d’obtenir les droits correspondants.