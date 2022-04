Michael Bay dit qu’il retravaillerait avec Will Smith

réalisateur de film d’action Michael Bay on lui a demandé s’il retravaillerait avec Will-Smith après son altercation avec Chris Rock lors des derniers Oscars, et contrairement à beaucoup d’autres qui ont écarté Will Smith, le cinéaste a une réponse définitive à propos de Smith.

« Absolument, à 100% », a déclaré Bay dans une interview. « C’est un gars très d’humeur égale. Très d’humeur égale. » Interrogé sur sa réaction à la tristement célèbre gifle, Bay a déclaré: « Tout d’abord, c’est mal de le faire, quoi qu’il arrive. Nous allons le diffuser. Mais quand les gens ont dit: » Oh, j’aurais pu tuer « . Non, une gifle est différente. Un coup de poing? Oui, vous pouvez tuer quelqu’un. Will l’a giflé. »

Bay a réalisé les deux premiers films de la franchise cinématographique »Bad Boys », avec Smith et Martin Laurent, bien qu’il ne soit pas revenu pour « Bad Boys for Life » en 2020. Un quatrième film était en développement actif, mais l’incident de Smith aux Oscars a suspendu indéfiniment la production de « Bad Boys 4 ». De plus, depuis lors, Smith a été banni des Oscars pour les 10 prochaines années.

« Je pense, tout le monde en parle, mais vous savez quoi? Vous commencez à penser à la vie et c’est comme, oh mon Dieu », a poursuivi Bay. « Parce que j’ai été vraiment affecté par la guerre en Ukraine en ce moment et que les gens s’inquiètent vraiment pour Will. Je ne sais pas. Pour moi, c’est comme ça, ça suffit. »

L’incident dont on a le plus parlé aux Oscars 2022 s’est produit lorsque Chris Rock a fait une blague sur Jada Smith et son alopécie, faisant référence à la franchise d’action »GI Jane 2 ». Quelques instants plus tard, Will Smith est monté sur scène pour gifler le comédien au visage, puis est retourné à sa place pour crier : « Enlève le nom de ma femme de ta putain de bouche. »

L’Académie a ensuite lancé un examen officiel en réponse à la gifle, déclarant dans un communiqué qu’elle « condamnait les actions de M. Smith » lors de la cérémonie. Après une énorme quantité de contrecoups, Smith a officiellement démissionné de l’Académie.