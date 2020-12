Michael Bay a réalisé des scènes d’action pour Pandemic Thriller Songbird

Le thriller à petit budget Oiseau chanteur a attiré beaucoup d’attention plus tôt cette année lorsqu’il est devenu le premier film hollywoodien à redémarrer la production après la levée de certaines restrictions de verrouillage de l’industrie cinématographique. Michael Bay était l’un des producteurs du film. Dans une interview avec CinemaBlend, Oiseau chanteur Le réalisateur Adam Mason a confirmé que Bay avait une approche très pratique du projet et était même allé jusqu’à réaliser certaines scènes d’action.

« Il a fait beaucoup de trucs de vélo, des trucs d’action, la scène avec les gars avec des fusils. De toute évidence, Michael Bay, il a eu beaucoup d’influence là-dedans. Et il était fortement impliqué dans la post-production. Alors j’ai pu vivre. l’expérience de la Michael Bay Film School, pendant environ cinq mois, ce qui est vraiment une expérience assez incroyable. «

Bien que ses films n’aient jamais impressionné les critiques, Michael Bay est généralement reconnu comme l’un des meilleurs réalisateurs de films d’action travaillant à Hollywood aujourd’hui, dont l’utilisation de caméras d’action a suscité l’admiration de James Cameron lui-même. Selon Mason, le désir de Bay de diriger des parties de Oiseau chanteur est en partie née de la volonté de savoir comment faire un film au milieu d’une urgence sanitaire.

«Nous vivions tous cette année extraordinaire et terrifiante. Et je pense qu’en tant que cinéaste, cela a été très difficile, juste d’être coincé à la maison tout le temps, de ne pas pouvoir être sur le plateau. Et je pense que pour Michael, un des choses qui l’intéressaient le plus dans le projet était simplement notre capacité à retourner au travail. Personne à Los Angeles ne travaillait, eh bien, nulle part, personne ne travaillait, en particulier dans l’industrie cinématographique. Donc, pour nous, la grande motivation était: retournons-nous au travail ?; ‘ et c’était quelque chose qui a vraiment attiré Michael. Donc je pense que c’était sa curiosité, autant que toute autre chose, mais c’était assez incroyable pour moi de le voir travailler, faire fonctionner une caméra, en EPI. «

Oiseau chanteur raconte l’histoire des amoureux Nico Price et Sara Garcia, et leurs tentatives désespérées de se soutenir mutuellement dans un monde de distanciation sociale et d’un virus mortel qui a dévasté la population mondiale. Mason est le réalisateur et co-scénariste du film, et il a trouvé que travailler aux côtés de Bay sur le projet était une excellente expérience d’apprentissage.

« Il y avait deux ou trois choses qui m’ont vraiment marqué. L’une était que quand il était sur le plateau, je n’ai jamais vu personne avec une telle [a] sorte de passion. Je ne sais pas pourquoi je m’attendais toujours à ce que ces réalisateurs très réussis soient assis derrière une banque de moniteurs, sirotant des lattes, vous savez? Alors que Michael est en première ligne, tenant une caméra. Il dirige physiquement les troupes, ce qui est quelque chose en moi … Je viens d’un milieu de cinéma très guérillero, et c’est quelque chose que j’ai toujours fait moi-même. Mais le voir faire ça, avec la quantité d’énergie avec laquelle il le fait, était assez incroyable. Et puis en ce qui concerne la post-production, la manière dont il édite et la façon dont il conçoit le récit m’intéressait vraiment. C’est très différent de tout ce que j’ai jamais fait auparavant. «

Dirigé par Adam Mason, Oiseau chanteur stars KJ Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser, Demi Moore. Il arrivera dans les points de vente PVOD le 11 décembre. Cette nouvelle provient de Cinemablend.

Sujets: Songbird, Streaming