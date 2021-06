Michael B. Jordan s’excuse et promet de changer le nom du rhum après un contrecoup

Quelques jours seulement après avoir annoncé sa gamme de rhum, Panthère noire Star Michael B. Jordan s’est retrouvé dans les eaux chaudes. Jordan a nommé sa marque de rhum J’Ouvert (prononcé « jou-vay ») d’après un festival caribéen associé à la libération des esclaves. après avoir fait face aux critiques de la communauté caribéenne, notamment du rappeur Nicki Minaj, Jordan s’est excusé pour son erreur de jugement. Dans une histoire Instagram, Jordan a écrit ce qui suit.

« Je veux juste dire au nom de moi-même et de mes partenaires, notre intention n’a jamais été d’offenser ou de blesser une culture (nous aimons et respectons) et nous espérions célébrer et éclairer positivement. Ces derniers jours ont été beaucoup d’écoute. Beaucoup d’apprentissage et d’engagement dans d’innombrables conversations communautaires… Nous vous entendons. Je vous entends et je veux être clair que nous sommes en train de renommer. Nous nous excusons sincèrement et sommes impatients de présenter une marque dont nous pouvons tous être fiers . »

Les problèmes ont commencé lorsque Jordan, sa partenaire Lori Harvey et son collègue acteur Bryan Greenberg ont partagé des histoires concernant la boisson sur Instagram. La description du rhum disait: « Dérivé du terme français créole antellien signifiant » aube « , J’OUVERT est né dans les rues de Trinidad avant l’aube, en tant que célébration de l’émancipation combinée à la saison du carnaval pour servir de débuts informels au festival. sur ces mêmes îles, J’OUVERT Rhum est un hommage au début de la fête. »

On dirait que Jordan était au courant de ce qu’il faisait mais ne s’attendait pas à une réaction aussi sévère. De nos jours, il y a une plus grande prise de conscience sur les questions culturelles sensibles impliquant notamment les personnes marginalisées. Jordan aurait dû être plus prudent. En réponse à l’usage (ou abus) par la marque du nom de carnaval J’Ouvert, une pétition en ligne a été lancée et compte actuellement plus de 12 000 signatures. La pétition s’oppose au dépôt de la marque auprès de l’Office américain des brevets et des marques. Les documents juridiques déposés par Lous Ryan Schaffer, déclarent, « Le libellé ‘J’Ouvert’ n’a aucun sens dans une langue étrangère ». C’est ce qui a le plus offensé la communauté caribéenne. La campagne contre la marque de rhum se lit comme suit.

« Le mot J’Ouvert annonce les festivités indigènes annuelles du carnaval bien-aimé de T&T, qui a commencé dans les années 1800 et est toujours pratiqué dans le monde entier par des habitants des Caraïbes et des Caraïbes. Nous ne sommes pas un peuple impuissant ! Nous sommes un peuple riche en culture, en histoire Il est temps que nous nous aimions suffisamment pour arrêter la vente de notre culture à des entités étrangères qui ne respectent ni ne valorisent pas nos contributions mondiales, et qui ne soutiennent pas et ne soutiennent pas nos pays de manière respectueuse, durable, tangible et vérifiable ! «

Le rappeur né à Trinité-et-Tobago, Nicki Minaj, est également intervenu dans la controverse. Dans une publication sur Instagram, elle a écrit: « Je suis sûre que MBJ n’a pas fait intentionnellement quelque chose qu’il pensait que les gens des Caraïbes trouveraient offensant – mais maintenant que vous êtes au courant, changez le nom et continuez à prospérer et à prospérer. »

Michael B Jordan n’a jamais été en jouvert ou en messe. Mais a le culot de vouloir profiter de la culture antillaise et de l’appeler Jouvert Rhum…. pic.twitter.com/RT8O3InIwm — DD Esthétique | IG:_iamdda 🇻🇨✨💅🏾🐰 (@_iamdda) 20 juin 2021

Et après? Un double gratuit avec chaque #JouverRum achat?! quelqu’un me signale rapidement les racines Trini de Michael B Jordan s’il vous plaît !!! Parce que je ne comprends pas cette merde. Est-ce sa grand-mère qui fait les gâteaux au rhum ??? pic.twitter.com/7Q8E1uowmU – Chaud et indifférent 🇬🇩🇬🇾 (@AllianaSabrina) 20 juin 2021

Jordan n’est pas la première célébrité à être accusée d’appropriation culturelle. En fait, les Kardashian sont célèbres pour cela. Kim Kardashian a reçu des critiques dans le passé pour avoir nommé son kimono shapewear d’après la tenue traditionnelle japonaise. Le mois dernier, la milliardaire « self-made » Kendall Jenner est apparue dans une publicité pour sa marque de tequila 818. Elle a été accusée de s’approprier la culture mexicaine et a reçu un immense contrecoup.

Espérons que Jordan ait retenu la leçon et que cette controverse ne finisse pas par affecter sa carrière dans le mauvais sens. Il est l’un des acteurs les plus recherchés à Hollywood en ce moment. Il est répandu pour être le favori pour jouer Superman dans le prochain redémarrage de WB. Jordan fait également ses débuts de réalisateur avec Credo 3 venir l’année prochaine. Il a récemment joué dans Tom Clancy’s arc-en-ciel six adaptation, Sans Remords.