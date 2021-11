Michael B. Jordan semble prêt à frapper le ring dans les séquences d’entraînement de Creed III

Michael B. Jordan cherche à nouveau à se battre pour son prochain double rôle de réalisateur et de star dans la suite du drame sportif Credo III. L’acteur apparaît dans un nouveau clip partagé par l’entraîneur de célébrités Corey Calliet, qui démontre le dévouement de Jordan alors qu’il soulève des poids en vue de son retour en tant que s Adonis Creed, le fils de Rocheux champion du monde des poids lourds Apollo Creed.

« Réalisateur le jour, construisant un corps la nuit ! Afin d’obtenir la grande récompense, une certaine cohérence doit être atteinte … », a déclaré Calliet dans une légende à côté des images impressionnantes. Michael B. Jordan sera en effet une double vie lorsqu’il s’agira de fabriquer le Credo threequel, avec l’acteur devant faire ses débuts de réalisateur aux côtés de la reprise du rôle titre.

Sorti en 2015, le premier Credo poursuit la saga Rocky de Sylvester Stallone sous un tout nouvel angle, en présentant au public Adonis, le fils en conflit du champion de boxe Apollo Creed. Adonis Johnson (Michael B. Jordan) n’a jamais connu son célèbre père, décédé avant la naissance d’Adonis. La boxe dans le sang, Adonis cherche Rocky Balboa (Sylvester Stallone) et demande au champion à la retraite d’être son entraîneur. Rocky voit beaucoup d’Apollon dans Adonis et accepte de le guider, même s’il combat un adversaire plus meurtrier que tous ceux qu’il a affrontés sur le ring. Creed a été salué par la critique, émergeant comme une continuation très digne de la franchise Rocky pour l’ère moderne.

Le a été suivi d’une suite en 2018, Credo II, qui continue la rivalité Balboa/Drago, et trouve Adonis acceptant un défi du fils de Drago. Bien qu’il ne soit pas aussi bien reçu que son prédécesseur, Credo 2 a poursuivi le succès financier de la série, rendant Creed 3 presque inévitable.

On ne sait pas encore grand-chose de l’intrigue de Credo III, mais il verra le retour de Tessa Thompson en tant que Bianca aux côtés de Jordan. Il a été rapporté récemment que la Jordanie s’en prend à Plus ils tombent et Loki star Jonathan Majors pour le méchant de la pièce, ce qui entraînerait sans aucun doute des performances à élimination directe des deux acteurs.

Il a également été révélé depuis que Sylvester Stallone ne reviendrait pas en tant que Rocky Balboa, avec Credo III tombant ainsi entièrement sur les larges épaules d’Adonis. « Je pense que Sly a fait savoir qu’il ne reviendrait pas pour celui-ci mais je pense, vous savez, son essence et son esprit … il y aura toujours un peu de Rocky au sein d’Adonis », a déclaré Jordan auparavant. dit IGN. « Mais c’est un Credo franchise, et nous voulons vraiment construire cette histoire et ce monde autour de lui pour aller de l’avant. Donc, c’est toujours du respect et toujours une tonne d’amour pour ce qu’il a construit, mais nous voulons vraiment faire avancer Adonis et la famille qu’il a créée. Alors j’espère que vous allez adorer ce que je pense… ce que nous préparons. Je pense que ça va être quelque chose de spécial. »

Credo III devrait ouvrir dans les salles le 23 novembre 2022. Cela nous vient du compte Instagram de Corey Calliet.

