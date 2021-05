Michael B.Jordan se souvient de son audition désastreuse pour Star Wars

Oral-B Dentifrice Junior Star Wars +6ans 75ml

Oral-B Junior Star Wars Dentifrice + 6ans 75ml a été élaboré avec l'aide de dentistes pour permettre aux enfants de prendre en main leur santé bucco-dentaire. Il protège les dents des acides et des sucres présents dans la nourriture de tous les jours. Son arôme de menthe douce est idéal pour les grands enfants. Caractéristiques & Avantages : Protège les dents des acides et des sucres présents dans votre nourriture de tous les jours Idéal pour les enfants de 6 ans et plus Dentifrice sans sucre Arôme de menthe douce Dentifrice au fluor