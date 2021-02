Michael B.Jordan reviendra en tant que Killmonger dans Black Panther 2 si nécessaire

Quiconque a déjà lu une bande dessinée ou vu un film Marvel sait que la mort n’est jamais vraiment la fin et qu’un personnage peut revenir même de la plus mortelle des blessures. Un tel résultat pourrait bien être le cas pour Michael B Jordan Panthère noire méchant, Erik « Killmonger » Stevens, l’acteur ayant récemment révélé cela, bien qu’il ne puisse pas commenter la suite à venir Panthère noire 2, il adorerait retourner au MCU.

« Je ne peux pas en dire trop sur celui-là, honnêtement. Avec l’année que nous avons eue, et la perte d’un ami cher, ils cherchaient ce qu’ils devaient faire et ce qui était le mieux pour la franchise. Mais ils êtes une famille, donc si jamais j’avais la possibilité de revenir dans cette franchise, je le ferais. «

Introduit en 2018 Panthère noire, Killmonger est un soldat américain des opérations noires qui cherche à renverser son cousin T’Challa (Chadwick Boseman), afin de régner sur Wakanda et d’utiliser leur technologie de pointe pour renverser le monde et mettre fin à l’oppression. Le personnage de Jordan a été tué par T’Challa lors de la finale passionnante, subissant une blessure mortelle et rejetant l’offre de guérison, estimant que « la mort valait mieux que l’esclavage ».

Bien que très peu de choses soient actuellement connues sur la direction Panthère noire 2, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander qui reprendra le flambeau après le décès de l’acteur Chadwick Boseman. Boseman est malheureusement décédé le 28 août à l’âge de 43 ans, après avoir secrètement combattu le cancer du côlon pendant les quatre dernières années.

Une théorie est que Shuri de Letitia Wright, la soeur de génie de T’Challa, aura un rôle beaucoup plus important dans le suivi, prenant peut-être même les responsabilités de Black Panther. Une autre théorie tout aussi populaire est que le personnage de Michael B.Jordan sera ressuscité d’une manière ou d’une autre et aura la possibilité de corriger ses erreurs passées. Cela pourrait être réalisé par des moyens médicinaux, ce qui avec Wakanda étant si avancé, mais beaucoup ont émis l’hypothèse qu’une version alternative de Killmonger pourrait être apportée d’un univers différent à celui-ci. Avec les goûts de WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie explorant l’idée d’un multivers, cette idée devient lentement de moins en moins ridicule et beaucoup plus probable.

Michael B. Jordan apprécierait clairement la chance de revenir indépendamment de la façon dont il a été réalisé, l’acteur disant le mois dernier: «C’est quelque chose qui me tient à cœur pour de nombreuses raisons évidentes. [I] a eu une année vraiment difficile à perdre un proche. Et ce que cela signifie pour cette franchise, c’est que c’était dévastateur. Mais être dans ce monde dans un personnage avec lequel j’adorais jouer et travailler avec [writer/director Ryan Coogler] et toutes ces bonnes choses, c’est la famille. Nous avons créé une famille là-bas. Donc, pouvoir être de nouveau dans ce monde est quelque chose qui, je pense, sera toujours sur la table dans une certaine mesure. «

Photographie principale sur Panthère noire 2 La sortie du film est prévue pour juillet 2021, et la sortie du film est prévue le 8 juillet 2022. Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Winston Duke et Angela Bassett devraient tous revenir et reprendre leurs rôles, le réalisateur Ryan Coogler étant également attendu. pour revenir à la tête du projet. Narcos: Mexique La star Tenoch Huerto est en pourparlers pour jouer le principal antagoniste du film. Cela nous vient grâce à Good Morning America.

Sujets: Black Panther 2, Black Panther