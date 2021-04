Michael B.Jordan répond aux rumeurs selon lesquelles il serait le nouveau Superman

Au cours des derniers mois, il y a eu une forte rumeur selon laquelle Michael B.Jordan est choisi comme candidat pour être une version alternative de Superman sur grand écran depuis que Warner Bros souhaitait montrer un Afro-Américain dans le rôle du grand écran était annonça « Dernier fils de Krypton. »

Ce n’est pas la première fois que Jordan évoque la possibilité d’être le personnage emblématique de DC, bien qu’il l’ait fait à plusieurs reprises par pure spéculation. Dans une nouvelle interview, l’acteur a assuré que la représentation était quelque chose d’important dans l’industrie d’aujourd’hui, mais qu’il y avait plusieurs façons de le faire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez le premier aperçu de « Trollhunters: Rise of the Titans »

Michael B. Jordan a partagé ses impressions sur ces rumeurs dans un futur remake de Warner Bros avec Cinepop: «Je ne sais pas ce qui se passe vraiment avec celui-là. Mais que tout le monde veuille et veuille voir des protagonistes noirs et des rôles héroïques est important. La représentation est importante ».

Jordan estime qu’il y a trop d’opportunités avec différentes propriétés et franchises, des personnages qui, selon lui, n’ont pas eu la chance de voir le jour. « Et il y en a qui devraient juste être là où ils sont, alors voyons comment les choses se passent », conclut l’acteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Sam Wilson est déjà Captain America sur les réseaux sociaux officiels

La réponse de Jordan est peut-être l’une des plus sensées quant à la manière dont les films inspirés de la bande dessinée pourraient atteindre la diversité de manière équilibrée. Au cours de la dernière décennie, des débats houleux sur la diversité de ces bandes ont fait rage en ligne entre ceux qui applaudissent l’inclusion des minorités dans les caractères à l’origine blancs et ceux qui ont un sens plus traditionnel.

Ce que Michael B.Jordan suggère, c’est que, pour avoir des films plus diversifiés, des sociétés comme DC ou Marvel Comics devraient créer une plus grande variété de personnages divers plutôt que de modifier des icônes précédemment établies. Et c’est peut-être mieux si ces productions ne veulent pas éviter le rejet de certains fans.