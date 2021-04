Michael B.Jordan répond aux rumeurs qui le placent comme «  Superman  »

B&B ITALIA fauteuil SERIE UP 2000 UP5_6 (Lora 150 - Tissu / Schiuma de polyuréthane)

La Serie Up 2000 Up5_6 B&B Italia, dessinée en 1969, la Serie Up a constitué, dès sa création, l’une des expressions les plus retentissantes du design. Sept modèles d’assises, aux dimensions diverses. Parmi elles, la Up5_6 est la plus célèbre, devenue une véritable icône et conçue comme une métaphore de la femme qui a toujours été à la fois prisonnière et victime des préjugés du monde masculin. Structure: mousse de polyuréthane souple obtenue par moulage à froid bayfit® (bayer®) Fond tissu: 100% Jute Revêtement: tissu en catégories limite