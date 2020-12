Michael B.jordan Réalisera Et Jouera Dans Creed 3

Suite à des rumeurs selon lesquelles Credo la star Michael B Jordan passerait derrière la caméra pour la première fois avec le prochain threequel, Credo III, sa co-star Tessa Thomspon, qui incarne Bianca Taylor dans la série, a maintenant confirmé que ce sera bien le cas. Tout en discutant du récent triomphe de Jordan d’avoir été nommé l’homme le plus sexy du monde le mois dernier, Thompson a promis de «lui donner beaucoup de conneries pour cela en personne», avant de révéler que l’acteur «dirige le prochain Creed».

« Je ne lui en ai pas parlé parce que je vais faire comme si ce n’était pas arrivé. Nous allons faire un autre Creed très bientôt, et je n’ai pas besoin de l’homme le plus sexy du monde pour … tu sais ce que je Je veux dire, je n’en ai simplement pas besoin. Je n’en ai pas besoin. C’est trop pour moi à épauler. C’est trop pour moi à gérer. «

Thompson a ajouté que le titre Sexiest Man Alive de Michael B. Jordan « va être des munitions pour moi quand il s’engagera avec moi en tant que réalisateur, je vais juste lui dire de réduire la sensualité. » On dirait que Thompson se moquera de Jordan autant qu’elle le pourra, ce que le premier réalisateur attend sans aucun doute avec impatience …

Thompson a également déclaré qu’ils « ne réussiront que plus tard dans l’année », ce qui est logique étant donné qu’elle reprendra le rôle de Valkyrie dans le MCU pour la prochaine suite. Thor: l’amour et le tonnerre qui commence à tourner au début de l’année prochaine.

Les rumeurs de Michael B. Jordan fait ses débuts en tant que réalisateur avec Credo 3 circulent depuis un certain temps, le producteur de franchise Irwin Winkler affirmant l’année dernière qu’il avait « promis à Michael B. Jordan qu’il aurait la chance de diriger Creed III. L’année dernière, lors d’une conversation avec notre star de Creed, Michael B. Jordan, Je lui ai offert l’opportunité non seulement de jouer, mais aussi de diriger Creed III. «

Jordan, quant à lui, n’a pas hésité à vouloir passer derrière la caméra, affirmant par le passé qu’il avait passé sa carrière à étudier à peu près toutes les voies de l’industrie. «J’apprends depuis l’âge de douze ans, sur le plateau», dit Jordan. « Voir ce que tout le monde fait, tous les départements. Des trucs de la garde-robe au son. Je me suis toujours soucié de ce dont tout le monde avait besoin. C’est un peu comme une perspective parfaite pour pouvoir aider à diriger un plateau. J’adore collaborer . Et donner aux gens les moyens de faire ce qu’ils font de mieux. »

Sorti en 2015, le premier Credo poursuit Sylvester Stallone Rocheux saga sous une toute nouvelle perspective, présentant au public Adonis, le fils en conflit du champion de boxe Apollo Creed. Adonis Johnson (Michael B. Jordan) n’a jamais connu son célèbre père, décédé avant la naissance d’Adonis. La boxe dans le sang, Adonis cherche Rocky Balboa (Sylvester Stallone) et demande au champion à la retraite d’être son entraîneur. Rocky voit une grande partie d’Apollo dans Adonis et accepte de le guider, même s’il combat un adversaire plus meurtrier que tout ce qu’il a affronté sur le ring. Credo a été saluée par la critique, émergeant comme une continuation très digne de la Rocheux franchise pour l’ère moderne.

La suite 2018, Credo 2, continue la rivalité Balboa / Drago, et trouve Adonis acceptant un défi du fils de Drago. Bien que pas aussi bien accueilli que son prédécesseur, Credo 2 poursuivi le succès financier de la série, faisant Credo 3 presque inévitable. Cela nous vient de MTV News.

