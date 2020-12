Quand Sylvester Stallone établi ‘Rocheux’ En 1976, ce personnage qui est devenu au fil du temps l’une des grandes figures emblématiques de l’histoire d’Hollywood, n’a jamais imaginé que plusieurs décennies plus tard, son héritage serait de plus en plus présent. Après ‘Rocky Balboa’ (2006), la franchise semblait avoir pris fin, mais il est apparu ‘Croyez’ avec deux films, un en 2015 et un en 2018, produits par Warner Bros.

Cette nouvelle histoire nous amène à rien de plus et rien de moins que Adonis Johnson, fils de l’ancien champion poids lourd Le credo d’Apollon, décédé dans la saga en ‘Rocky IV’ (1985). Celui qui incarnait ce jeune homme était Michael B. Jordan, qui vient d’avoir remporté le prix de « l’homme le plus sexy de 2020 », par le magazine Personnes, et son année ne cesse de s’améliorer.

Plus tôt cette année, des nouvelles concernant une nouvelle suite sont arrivées, où il avait été précédemment confirmé que Stallone ne sera plus le personnage inoubliable, mais avec le même protagoniste. Ce qui restait à savoir était qui allait le dirigeret le mystère a été révélé par Tessa Thompson (Bianca) dans une récente interview avec Actualités MTV.







C’était un secret de polichinelle, mais maintenant on peut le dire d’une source officielle: Michael B.Jordan réalisera Creed III: The Legend of Rocky. Josh Horowitz a demandé à l’actrice et elle a répondu: « Il dirigera le prochain ‘Creed' ». « Ce qui est si intéressant, je pense, c’est qu’il y a une chose durable avec la franchise qui concerne les sans-abri. »Thompson avait dit une fois Divertissement hebdomadaire.

Tessa prévoyait également que commencera le tournage en 2021, il n’y a donc pas de date de sortie exacte pour le moment. Comme nous l’avons mentionné, Sylvester avait dit au revoir à ‘Rocky’ à l’époque par Instagram, mais personne ne serait surpris s’il revenait à la saga cela l’a conduit à la célébrité.