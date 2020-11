Michael B.Jordan nommé l’homme le plus sexy du monde de PEOPLE en 2020: « C’est une sensation cool »

L’acteur a déclaré que les femmes de sa famille étaient « fières de celle-ci ».

Le public a parlé et ils ont nommé GENSla dernière star de la couverture. Michael B.Jordan rejoint les dizaines d’autres célébrités masculines qui ont été couronnées de la publication « L’homme le plus sexy du monde », y compris John Legend qui a remporté le titre en 2019, et le joueur de 33 ans apprécie l’attention. « C’est une sensation cool », a déclaré Jordan au magazine. « Vous savez, tout le monde a toujours fait cette blague, comme, » Mike, c’est la seule chose que vous n’obtiendrez probablement pas. » Mais c’est un bon club auquel faire partie. « Dans son article de couverture, l’acteur et activiste a parlé de ce que cela a été pour lui en première ligne des manifestations Black Lives Matter de cette année qui ont balayé le monde. « Je pense qu’il y a un temps et une place pour tout », a-t-il déclaré. « J’ai choisi mes moments pour avoir le plus d’impact. Nous pouvons tous prendre des mesures – grandes ou petites – pour aider à créer le changement que nous voulons voir. » En ce qui concerne son nouveau titre, Jordan a plaisanté en disant que les femmes de sa vie – y compris sa mère et sa sœur – «sont définitivement fières de celui-ci». Il a ajouté: « Quand ma grand-mère était en vie, c’était quelque chose qu’elle collectionnait, et puis ma mère le lit naturellement beaucoup et mes tantes aussi. C’est une chose pour laquelle elles vont certainement avoir une place spéciale. » Regardez un clip vidéo de Michael B.Jordan’s GENS fonction ci-dessous. [via]