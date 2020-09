Michael B. Jordan manque son “grand frère” Chadwick Boseman

01.09.2020 à 07h13

Avec la mort de Chadwick Boseman, Michael B. Jordan a perdu son “grand frère”, écrit la star de “Black Panther” sur Instagram.

À l’écran, ils ont été des ennemis acharnés, mais dans la vraie vie, Chadwick Boseman (1976-2020) et Michael B. Jordan (33 ans, “Creed”) avaient une amitié particulière. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles l’adversaire des «Black Panther» Jordan a dû mettre quelques jours avant de réagir publiquement à la mort tragique de son «grand frère». Il a maintenant publié une longue déclaration sur Instagram qui montre à chaque mot à quel point la perte l’affecte.

Son modèle depuis le début

«J’ai essayé de trouver les bons mots, mais rien ne se rapproche de ce que je ressens», commence-t-il son texte. «Je souhaite que nous ayons plus de temps. Dans l’une de nos dernières conversations, vous m’avez dit que nous serions unis pour toujours et que la vérité derrière cela compte plus que jamais pour moi. “Boseman lui a ouvert la voie depuis le début de sa carrière et lui a montré comment être un bon devient une personne honorable.

«Ce qui fait le plus mal, c’est que je ne comprends que maintenant à quel point vous étiez une légende et un héros.» Malgré son cancer grave, Boseman n’a jamais abandonné et s’est occupé des personnes qu’il «aimait le plus. Vous avez pris soin de votre famille, de vos amis, de votre art, de votre esprit. Vous vous êtes occupé des enfants, de notre communauté, de notre culture et de l’humanité. Et à propos de moi. Tu es mon grand frère, mais je n’ai jamais vraiment eu la chance de te le dire. “

Il y consacre sa vie

La mort de Boseman a fait réaliser à Jordan de la manière la plus douloureuse à quel point notre temps sur terre est court. Il veut donc «consacrer le reste de mes jours à vivre comme vous l’avez fait. Avec dignité, courage et sans remords. “

Boseman, qui a célébré sa percée internationale en tant qu’acteur avec sa performance du héros Marvel Black Panther, est décédé vendredi dernier à l’âge de 43 ans à peine d’un cancer du côlon, diagnostiqué il y a environ quatre ans.

