Michael B.Jordan lance un compte OnlyFans

Michael B.Jordan vient de créer un compte OnlyFans dédié à sa moustache emblématique.

Au milieu de la pandémie COVID-19, OnlyFans est devenu une méthode de gain de plus en plus populaire et même des célébrités en ont profité. Sur un épisode récent de Jimmy Kimmel en direct, Michael B. Jordan a révélé qu’il lancerait son propre compte OnlyFans et qu’il «utiliserait mon corps pour de bon». Le compte sera uniquement dédié à montrer sa célèbre moustache. Plutôt que d’empocher l’argent, Jordan prévoit de donner tous les profits à une école de coiffeur. «Je n’ai jamais eu le temps de m’asseoir au même endroit et de faire pousser mes poils du visage, là où je n’avais pas besoin de les faire soigner, ni de les faire manucurer, ni quoi que ce soit du genre», a-t-il déclaré, ajoutant que la mise en quarantaine était l’occasion idéale pour enfin se laisser aller. “Alors, pendant la quarantaine, je voulais juste voir combien de cheveux je pourrais réellement pousser.” Daniel Zuchnik / le Panthère noire star a révélé que sa moustache avait en fait acquis une identité propre. “Son nom est Murphy. Nous l’appelons Murph pour faire court. Il y a bientôt un OnlyFans – manger des fruits, toutes sortes de trucs dingues. Ça va devenir sauvage.” “Je vais en créer un [OnlyFans] mais comme tous les profits, je veux aller dans une école de coiffeur parce que pendant la quarantaine, vous savez, il y a eu tellement d’entreprises et d’écoles qui ont fermé », a-t-il expliqué. Kimmel a fait rire Jordan, prédisant que l’homme nouvellement couronné le plus sexy du monde selon Gens, pourrait facilement faire une mise à mort sur le service d’abonnement pour adultes. Jordan rejoindra Chris Brown, Amber Rose, Jordyn Woods, Blac Chyna, Casanova, Cardi B et Bella Thorne, qui ont également des pages OnlyFans. [via]