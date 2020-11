Michael B.Jordan et Lori Harvey étincellent les rumeurs de rencontres: rapport

“L’homme le plus sexy du monde” et Harvey auraient été vus sortant d’un avion ensemble après avoir atterri dans l’ATL.

Il est clair que Future est passé de Lori Harvey avec sa nouvelle petite amie, Dess Dior, mais la rumeur est en plein essor sur le nouvel homme présumé de Lori, Michael B.Jordan. L’acteur a récemment été nommé GENS‘s Sexiest Man Alive, et tandis que son entretien avec la publication donnait l’impression qu’il était célibataire, TMZ rapporte qu’il a également fait un peu de mélange. Jordan aurait été photographié avec Lori Harvey alors qu’ils débarquaient ensemble d’un vol Delta à Atlanta. Harvey appelle l’ATL chez lui, il est donc supposé que les deux personnages célèbres célèbrent ensemble les vacances de Thanksgiving. On ne sait pas exactement quand Future et Lori ont décidé de cesser de fonctionner, mais il a été rapporté qu’ils se sont séparés il y a quelques mois à peine en août. Avant cette relation, Lori aurait été liée à Diddy, car ils ont été repérés ensemble en Italie en 2019. GENS que le type de femme qu’il recherche doit avoir “un sens de l’humour, une vraie compréhension, car [an actor’s] la vie n’est pas propice à une relation – ce n’est vraiment pas le cas. “ Il a ajouté: “Quelqu’un qui nourrit. J’ai une liste. C’est probablement pour ça que mon cul est toujours célibataire, mais oui, c’est une liste.” Jordan, qui aimerait un jour se marier et avoir des enfants, a partagé les qualités spécifiques qu’il recherche chez une femme. “C’est comme les lèvres, les dents, la bouche. Je pense que j’ai accordé plus d’attention aux yeux ces derniers temps, avec ces masques”, dit-il. “J’adore les hanches, les cuisses d’une femme. Les mains et les pieds. Et dans quel ordre vous allez, c’est une question totalement différente.” Découvrez Jordan et Harvey ci-dessous. [via]