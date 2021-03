Michael B.Jordan est sorti pour le sang dans la dernière bande-annonce de ‘Tom Clancy’s Without Remorse’

Le mois prochain, Vidéo Amazon Prime publiera un film d’action défini dans Tom Clancyépique Jack Ryan univers. Le film s’appelle Tom Clancy’s sans remords et étoiles Michael B. Jordan comme l’un des héros les plus populaires de cet univers, Sr. Chiefl John Kelly alias John Clark.

Aujourd’hui, Amazone a publié une nouvelle bande-annonce pour Sans remords et il présente Clark sur un déchaînement des âges. Regarde.

Quand une escouade de soldats russes tue sa famille en représailles pour son rôle dans une opération top-secrète, le chef principal John Kelly (Michael B. Jordan) poursuit les assassins à tout prix. Unissant ses forces avec un collègue SEAL (Jodie Turner-Smith) et un agent obscur de la CIA (Jamie Bell), la mission de Kelly expose involontairement un complot secret qui menace d’engloutir les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre l’honneur personnel et la loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans remords s’il espère éviter le désastre et révéler les figures puissantes derrière la conspiration.

Ce film est destiné à servir d’histoire d’origine pour Clark et cela ressemble à une sacrée introduction. La façon dont nous voyons Michael B. Jordan sortir les gens et même la séquence de fin avec la voiture en feu, le film a l’air incroyablement bot et nous prépare pour plus.

Sans remords sera le prochain chapitre de Amazonetentative de recréer Tom Clancy‘s Jack Ryan Universe. Le premier était avec Amazon Jack Ryan série, avec John Krasinski comme caractère de titre.

Tom Clancy’s sans remords libère le Vidéo Amazon Prime sur 30 avril 2021.