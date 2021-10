Michael B. Jordan est prêt à zapper votre système avec un film de choc statique

Milestone Comics a bouleversé les systèmes des fans avec une annonce officielle lors de l’événement DC FanDome de ce week-end: Static et le reste des super-héros de Dakota City obtiennent leur propre live-action Choc statique film. Avec cette annonce, les personnages de Milestone obtiennent une série animée pour la première fois depuis les années 2000 Choc statique série de dessins animés, qui est actuellement diffusée sur HBO Max pour que les fans statiques reviennent avant que le nouveau contenu ne commence à chauffer.

Lors de l’événement DC FanDome d’aujourd’hui, le projet remanié sur un enfant du centre-ville, qui acquiert des pouvoirs extraordinaires et devient une légende urbaine, a été officiellement confirmé avec l’annonce que Michael B. Jordan monte à bord du Choc statique film en tant que producteur. Jordan produira via Outlier Society, sa bannière basée à Warners, et il sera rejoint par le producteur Reginald Hudlin (Maréchal, Panthère noire mini-série) et le co-fondateur de Milestone, Denys Cowan, pour ce projet de long métrage. Le film d’animation sera basé sur le héros de Milestone, écrit par Brandon Thomas de Matériel Saison 1, un autre titre de Milestone, et mettra en vedette plus d’un personnage de Milestone, ce qui pourrait expliquer l’implication de Brandon.

Le projet animé se concentre sur Static, qui est apparu pour la première fois dans les années 1993 Statique #1 de Milestone Comics, une empreinte récemment redémarrée pour les écrivains, artistes et histoires noirs. Une décennie après la fin de la série originale de bandes dessinées, le héros a été relancé dans le Choc statique série animée, centrée sur Virgil Hawkins, un adolescent qui (comme son homologue comique) se transforme en super-héros et acquiert des pouvoirs électromagnétiques. La série originale était remarquable pour être une émission d’animation mettant en vedette un personnage noir, et elle traitait fréquemment de problèmes difficiles affectant les adolescents noirs, comme l’un des épisodes les plus tragiques traitant de l’intimidation, de la dépression chronique et des fusillades à l’école. Contrairement au tarif habituel des super-héros, l’émission a donné aux jeunes fans un aperçu d’un monde compliqué dans lequel la violence fait du mal aux gens, en enseignant aux enfants des leçons importantes telles que : « Les balles ne font pas de distinction entre amis et ennemis, Virgile. Elles blessent tout le monde. «

Warner Bros.’ La décision de réanimer la série est un ajout passionnant à la gamme Milestone Comics récemment redémarrée, qui est réapparue dans les panneaux de DC Comics plus tôt cette année en Statique Saison 1 #1 par l’écrivain Vita Ayala et le maquettiste ChrisCross. Outlier sera le centre créatif de la Statique film d’animation et pour Jordan, fan de bandes dessinées, c’est l’opportunité qu’il attendait de construire un Hollywood plus diversifié et inclusif.

« Je suis fier de faire partie de la construction d’un nouvel univers centré sur les super-héros noirs ; notre communauté le mérite », a déclaré Jordan dans une déclaration au Hollywood Reporter. « Outlier Society s’engage à donner vie à un contenu diversifié de bandes dessinées sur toutes les plateformes et nous sommes ravis de nous associer à Reggie et Warner Bros. pour cette première étape. »

Michael B. Jordan est surtout connu pour avoir joué aux côtés de feu Chadwick Boseman dans Panthère noire. Il a joué pour la dernière fois et produit le drame juridique Juste la miséricorde. Le multi-trait d’union remplit les mêmes fonctions sur Sans Remords, un thriller qui sortira d’Amazon l’année prochaine. Les Choc statique film comme officiellement confirmé à DC FanDome.

