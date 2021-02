Michael B.Jordan est l’Amazon Alexa de nos rêves dans la nouvelle publicité du Super Bowl

Le plus récent Amazon Alexa a des abdos de planche à laver.

Une publicité du Super Bowl pour la nouvelle Alexa imagine le scénario hilarant de la panique ressentie par les petits amis et les maris partout si la voix et l’apparence de l’assistant virtuel étaient remplacées par la star de « Black Panther » et de « Creed » Michael B. Jordan.

Le clip d’une minute, qui a été tease aujourd’hui mardi, montre un employé d’Amazon regardant la nouvelle Amazon Alexa.

« C’est juste parfait, n’est-ce pas? » elle dit. « Je veux dire que je ne pourrais littéralement pas imaginer un plus beau vaisseau pour Alexa à l’intérieur. »

Et puis à travers une fenêtre, ses yeux attrapent le côté d’un bus avec le visage de Jordan dans une promotion pour son prochain film d’action, Tom Clancy’s « Without Remorse », qui sera publié par Amazon Studios.

La femme imagine alors Alexa remplacée par l’apparence hunky de Jordan, l’homme le plus sexy du monde en 2020, qui transforme les questions banales habituelles à Alexa comme, « Combien de cuillères à soupe y a-t-il dans une tasse? » en intermèdes torrides.

Pendant ce temps, son partenaire entre dans la pièce pour dîner en se demandant ce qui se passe.

«La nourriture vient d’arriver», dit-il. « Pourquoi cuisinez-vous? Qui est-ce? »

La femme demande alors à Alexa d’allumer les arroseurs à l’extérieur pour que l’eau coule partout en Jordanie. Ensuite, elle demande à Alexa d’atténuer les lumières, ce qui oblige Jordan à retirer sa chemise alors que la femme et ses amis sont assis dans un silence profond.

« Lumières allumées, lumières allumées! » dit frénétiquement le partenaire de la femme de l’extérieur.

Elle demande ensuite à Alexa d’ajouter de l’huile de bain à sa liste de courses et de lui lire son livre audio. Jordan est alors vue assise dans le bain moussant avec elle récitant les lignes du livre.

« Chérie, d’autres personnes doivent aussi utiliser la salle de bain ici! » son partenaire se plaint en désespoir de cause.

Les hommes peuvent au moins pousser un soupir de soulagement dans la vraie vie parce que Jordan, 33 ans, a officialisé Instagram le mois dernier qu’il sortait avec le mannequin de 23 ans Lori Harvey.

La publicité Amazon Alexa est le dernier spot du Super Bowl à faire ses débuts avant le grand match de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay.

Il y a aussi un spot Frito-lay mis en évidence par les anciennes stars de la NFL Eli et Peyton Manning, une publicité Cheetos faisant équipe avec Mila Kunis et Ashton Kutcher, une publicité de mayonnaise Hellmann’s mettant en vedette la comédienne Amy Schumer et une publicité Squarespace mettant en vedette le légendaire Dolly Parton.