Michael B. Jordan est impatient de commencer à construire l’univers Creed

Acteur et maintenant réalisateur Michael B.Jordanie a hâte de construire le Credo univers après la sortie de la suite à venir, Credo III. Parler avec Date limite sur le tapis rouge, Jordan a confirmé (et pas pour la première fois) ses plans pour créer un Credo la franchise. Celui qui est susceptible d’inclure d’autres suites et projets dérivés.





« Construire l’univers Creed est quelque chose qui me passionne vraiment. »

On ne sait pas encore exactement ce que Jordan a en tête pour son Credo univers, bien qu’il ait été révélé qu’il existe actuellement un Drago spin-off en cours. En dehors de cela, nous devrons simplement attendre et voir ce que le cinéaste a prévu, avec Jordan déclarant précédemment qu’il veut « étendre le verset Creed dans des limites raisonnables, mais attendez-vous certainement à d’autres choses autour de Creed ».

Avant tout cela, Credo III reprend cinq ans après les événements de 2018 Credo II. Après avoir dominé le monde de la boxe, Adonis « Donnie » Creed a depuis prospéré à la fois dans sa carrière et dans sa vie de famille. Mais lorsqu’un ami d’enfance et ancien prodige de la boxe, Damian « Dame » Anderson, refait surface après avoir purgé une longue peine de prison, il a hâte de prouver qu’il mérite sa chance sur le ring. La confrontation entre anciens amis est plus qu’un simple combat. Pour régler le compte, Donnie doit mettre son avenir en jeu pour combattre Dame, une combattante qui n’a rien à perdre.





Creed III se situe actuellement à un taux impressionnant de 91% sur les tomates pourries

United Artists publie des images de Warner Bros.

Les avis pour Credo III sont maintenant arrivés et les choses se présentent bien pour la dernière sortie de Michael B. Jordan dans la franchise. Julian Roman, de 45secondes.fr, a trouvé beaucoup à apprécier, faisant l’éloge de Jonathan Majors en tant qu’antagoniste et disant: « Michael B. Jordan atterrit les foins et le cœur dans une suite prévisible qui dépasse son scénario. »

Owen Gleiberman de Variety loue quant à lui Credo III pour garder la qualité tout en construisant quelque chose de plus ; « Si Creed III s’avère être le dernier film de Creed, ce sera une finale satisfaisante. Mais si ce n’est pas le cas, la barre reste haute.

William Bibbiani de TheWrap ajoute: « La capacité de ce film à introduire de nouveaux personnages, à recontextualiser les anciens et même à jouer avec de nouveaux genres est satisfaisante et électrique », avec Benjamin Lee de The Guardian attribuant Credo III une note de 4/5 et disant: « Une suite rare qui revient sur le point de restaurer la foi dans la valeur et la légitimité de la franchise en tant que concept, le dernier chapitre de ce qui pourrait bien être le meilleur que nous ayons en ce moment. »

Réalisé par Michael B. Jordan à partir d’un scénario de Keenan Coogler et Zach Baylin, et d’une histoire qu’ils ont co-écrite avec Ryan Coogler, Credo III stars Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris et Creed 2 étoiles Florian Munteanu, ainsi que Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, Mila Davis-Kent et Canelo Álvarez.

Credo III devrait sortir aux États-Unis le 3 mars 2023.