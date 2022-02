Michael B. Jordan est de retour sur le ring sur le tournage de Creed 3

Michael B. Jordan est de retour sur le ring en tant que réalisateur et star de la suite du drame sportif à venir, Credo III. Partagé par Tessa Thompson sur ses histoires Instagram, Michael B. Jordan a de nouveau été aperçu portant des gants de boxe dans cette image des coulisses du film très attendu, qui verra Jordan faire ses débuts en tant que réalisateur.







L’image, qui montre Michael B. Jordan prenant ce qui est sans aucun doute un repos bien mérité entre les prises, est accompagnée de la légende « fier de Michael B réalisant sur Creed 3 ». Des rumeurs selon lesquelles Jordan occuperait le fauteuil de réalisateur pendant Credo III a circulé pendant un certain temps avant d’être confirmé par Thompson, qui a confirmé la nouvelle tout en se moquant de l’acteur pour avoir remporté le People’s Sexiest Man Alive en 2020.

Credo est un spin-off iconique de Sylvester Stallone Rocheux séries. À partir de 2015, le premier Credo présente au public le fils de l’adversaire devenu ami de Rocky, Apollo Creed. Tout comme son père avant lui, Adonis rêve d’être un champion tout comme son vieil homme et est pris sous l’aile d’un Rocky Balboa âgé. Acclamé par la critique, une suite, Credo IIest arrivé en 2018, qui a vu Adonis affronter le fils du méchant de Rocky IV, Ivan Drago.

Détails du terrain pour Credo III restent actuellement un secret, mais il a été révélé que Adonis Creed de Jordanie ira en tête-à-tête avec Pays de Lovecraft et Loki vedette Jonathan Majors. « Jonathan est juste un acteur incroyable, une personne incroyable », a déclaré Jordan à propos de l’ajout de l’acteur à la franchise. « Lui et moi, nous venons de nous connecter la première fois que nous nous sommes parlé. Et puis quand je lui ai présenté le film, il m’a riposté et tout a commencé à partir de là, vous savez? Donc, il a été acheté. Il a tellement de talents différents et de choses qu’il apporte à la table. Il était tout simplement parfait pour le rôle, donc c’était un match fait au paradis. Je suis extrêmement chanceux. Nous sommes très chanceux de l’avoir et j’ai hâte que tout le monde voie ce que nous faisons.





La production sur Creed 3 a maintenant commencé





Filmer sur Credo III, qui marquera les débuts de Michael B. Jordan en tant que réalisateur, a maintenant commencé, avec l’acteur et réalisateur repéré sur le plateau. Passer derrière la caméra est quelque chose que Jordan voulait faire depuis un certain temps, l’acteur ayant révélé ses aspirations à la réalisation et sa détermination à relever le défi.

« J’ai toujours été dans cette direction », a déclaré Jordan. « Lorsque vous agissez depuis une vingtaine d’années, je pense qu’avec le temps, vous commencez à évoluer, vos papilles gustatives évoluent également et vous voulez faire quelque chose de différent. Vous voulez un autre défi. Vous commencez à vouloir avoir une opinion et une perspective sur la façon de raconter des histoires. Et la représentation compte vraiment, vraiment. Être si proche de Ryan et regarder quelqu’un de mon âge, qui me ressemble, tirer sur Fruitvale Station puis, ça m’a vraiment donné l’idée que je pouvais faire ça aussi. »





Michael B. Jordan réalisera un scénario écrit par Keenan Coogler et Zach Baylin et basé sur un scénario de Ryan Coogler. Avec Jordan, le titulaire Adonis Creed aux côtés de Tessa Thompson, Phylicia Rashad et Jonathan Majors, Credo III est prévu pour être publié le 23 novembre 2022 par United Artists Releasing aux États-Unis et Warner Bros. Pictures dans le monde entier.





