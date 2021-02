Michael B.Jordan espère grandir sans remords en une franchise Rainbow Six

Panthère noire La star Michael B.Jordan a parlé de son rôle dans l’adaptation d’Amazon Studios de Tom Clancy’s sans remords. Jordan n’a pas tardé à déclarer son engouement pour la vie arc-en-ciel six franchise avant de révéler son espoir que Sans remords va engendrer une franchise qui lui est propre avec Jordan au centre.

« Je suis tellement excité à propos de Without Remorse. En tant que gars qui a grandi en jouant à Rainbow Six, c’était l’occasion de plonger dans le personnage de John Kelly / John Clarke et de lui donner un nouveau départ. Faire de cette chose une franchise est quelque chose que nous attendons avec impatience, et nous avons estimé que Without Remorse est un véhicule parfait pour le faire en tant que premier grand splash que je ferai sur Amazon. «

Cela ressemble au but de Jordan avec Sans remords est d’approfondir beaucoup plus le personnage de John Kelly, un nom qui devrait être très familier aux fans du populaire arc-en-ciel six franchise de jeux vidéo, la première sortie à venir devant être le fondement d’une franchise en cours dans l’univers de Tom Clancy.

Sans remords devrait être basé sur le roman de Tom Clancy de 1993 du même nom, qui suit l’ancien Navy Seal John Kelly alors qu’il affronte des trafiquants de drogue avant d’être finalement enrôlé pour aider la CIA dans une mission de sauvetage de prisonniers de guerre. Le personnage apparaît dans un certain nombre de romans de Clancy ainsi que dans plusieurs jeux vidéo basés sur ses œuvres. Sans remords est réalisé par Stefano Sollima (Sicario: Jour du Soldado) et écrit par Taylor Sheridan (Contre vents et marées, Yellowstone) et Will Staples (Tireur).

Michael B. Jordan a clairement beaucoup confiance en Amazon, l’acteur ayant récemment signé un contrat de premier regard sur le film et un contrat global pour la télévision. «Le fait de rassembler sous le même toit la liste des contenus cinématographiques, télévisuels et multimédias de la Outlier Society est un prochain chapitre passionnant pour nous», a déclaré Jordan. «La portée mondiale et étendue d’Amazon nous offre la possibilité de divertir et d’engager notre public de manière innovante, tout en maintenant notre engagement à soutenir un large éventail d’histoires et de conteurs. Je suis ravi de lancer le partenariat avec ‘Without Remorse’. printemps. »

Les adaptations de jeux vidéo sont notoirement difficiles à réaliser, mais avec un talent du calibre de Jordan à bord, Sans remords a déjà beaucoup à faire et, espérons-le, aboutira à la franchise que l’acteur a en tête. Initialement, Sans remords devait sortir en salles par Paramount Pictures, cependant, en raison de la situation mondiale actuelle, Amazon Studios a acquis les droits et les diffusera sur Prime Video le 30 avril 2021.

Sans remords n’est pas la seule franchise sur laquelle Jordan a l’œil, l’acteur révélant récemment que, malgré sa disparition lors du premier Panthère noire, il adorerait retourner au MCU pour Panthère noire 2. « Je ne peux pas en dire trop sur celui-là, honnêtement », dit-il. « Avec l’année que nous avons eue et la perte d’un ami cher, ils cherchaient ce qu’ils devaient faire et ce qui était le mieux pour la franchise. Mais ils sont de la famille, donc si jamais j’ai eu l’occasion de le faire. revenir dans cette franchise, je le ferais. «

La star de Jordan est à la hausse depuis un certain temps, l’acteur étant prêt à diriger le prochain épisode dans une autre de ses franchises, Credo. Rumeurs de Michael B.Jordan faisant ses débuts en tant que réalisateur avec Credo 3 circulait depuis un certain temps, avec Jordan Credo La co-star, Tessa Thompson, a récemment confirmé que l’acteur allait effectivement appeler les projecteurs pour le prochain trio de boxe. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Rainbow Six