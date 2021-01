Michael B.Jordan de retour en tant que Killmonger dans Black Panther 2 n’est pas hors de la table

Avec une suite à Panthère noire actuellement dans les travaux, Michael B. Jordan dit qu’il est prêt à revenir en tant qu’Erik « Killmonger » Stevens s’il reçoit l’appel. Dans la version originale Panthère noire, Jordan a joué aux côtés de feu Chadwick Boseman en tant qu’antagoniste du film. Compte tenu de ce qui se passe avec le personnage du film, il ne semblait pas probable que Killmonger revienne pour Panthère noire 2, mais avec le MCU établissant bientôt le multivers d’action en direct dans d’autres films, tout est possible.

Parlant du retour potentiel de Killmonger, voici ce que Joran a dit au magazine People dans une récente interview.

«C’est quelque chose de très, très proche et cher à mon cœur pour de nombreuses raisons évidentes. [I] a eu une année vraiment difficile à perdre un proche. Et ce que cela signifie pour cette franchise, c’est que c’était dévastateur. Mais être dans ce monde dans un personnage avec lequel j’adorais jouer et travailler avec [writer/director Ryan Coogler] et toutes ces bonnes choses, c’est la famille. Nous avons créé une famille là-bas. Donc, pouvoir être de nouveau dans ce monde est quelque chose qui, je pense, sera toujours sur la table dans une certaine mesure. «

Ryan Coogler réalisé Panthère noire en utilisant un scénario qu’il a co-écrit avec Joe Robert Cole. Basé sur le super-héros de Marvel Comics, le film mettait en vedette Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, le roi de Wakanda dont le règne est contesté par Killmonger. La distribution de l’ensemble comprenait également Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Martin Freeman, Letitia Wright, Angela Bassett et Winston Duke. En rapportant plus de 1,3 milliard de dollars au box-office, Panthère noire est l’un des films les plus rentables jamais réalisés. C’est aussi le premier film de super-héros à être nominé pour le meilleur film aux Oscars.

Avant sa mort, Boseman prévoyait de reprendre le rôle de T’Challa pour Panthère noire 2, et la pré-production de la suite avait commencé. Son décès a remis en question le statut de la suite, bien que Marvel ait confirmé que Panthère noire 2 était toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2022. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a également déclaré que T’Challa ne serait pas refondu et que Boseman ne serait pas inséré numériquement dans la suite. Cela signifie qu’un autre personnage assumera probablement le rôle de Black Panther dans le film en l’honneur de T’Challa.

Il reste à voir si Michael B. Jordan retourne au MCU, mais l’acteur a encore beaucoup de travail sur la table pour qu’il puisse rester occupé. Il est sur le point de faire ses débuts de réalisateur avec Credo 3, qui mettra également en vedette Jordan dans le rôle principal. L’acteur sera dirigé par Denzel Washington dans le prochain film Journal pour la Jordanie, et comme il le précise à People, il ne pourrait pas être plus ravi de travailler avec un acteur aussi emblématique.

« Pouvoir être dirigé par [Denzel] est une bénédiction et une telle expérience d’apprentissage pour moi », explique Jordan.« Et aussi travailler avec Chanté Adams, qui est une actrice très talentueuse venant de Detroit, et être capable de raconter une histoire d’amour, [a] personne réelle. » Panthère noire 2 devrait sortir le 8 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de People.

Sujets: Black Panther 2, Black Panther