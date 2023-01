Michael B. Jordan a confirmé que Creed III a des influences d’anime

Warner Bros.

Michael B. Jordan a assuré que Creed III aura une grande influence du monde de l’anime pour se différencier des entrées précédentes de la saga Rocky.

©Warner Bros.Credo d’Adonis

Michael B Jordan est le protagoniste et réalisateur du prochain film de la franchise croirele film qui complète la trilogie qui suit les six films de rocheux. En ce sens, l’acteur et cinéaste est clair qu’il doit faire beaucoup de mérite dans cette nouvelle histoire axée sur le monde de la boxe pour ne pas se répéter et apporter quelque chose de nouveau aux fans de ces drames qui remplissent les salles de cinéma.

l’intrigue de Credo III? Cinq ans passèrent et Adonis Donnie Creed a prospéré à la fois dans sa carrière et dans sa vie de famille. Quand un ami d’enfance et ancien boxeur prodige, Damian « Donne moiAnderson, qui refait surface après avoir purgé une longue peine de prison, est impatient de prouver qu’il mérite sa chance sur le ring. La confrontation entre anciens camarades est plus qu’un simple concours !

Creed III aura des touches du monde de l’anime

Michael B Jordan visité le programme populaire L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon où il a eu la chance de parler de son expérience de réalisateur et d’acteur dans Credo IIIla suite d’une franchise qui a un héritage important car c’est la continuation de l’univers soulevé par Sylvester Stallone dans les six films de rocheux bien qu’à cette occasion étalon italien ce ne sera pas du jeu.

« Il y a eu huit autres films avant moi et vous pouvez filmer un match de boxe de différentes manières. Je pense que parce qu’ils m’ont un peu mis dans un coin, cela m’a forcé à être plus créatif et à vraiment sortir des sentiers battus pour rendre les combats différents. J’ai eu beaucoup d’influence sur les dessins animés japonais dans beaucoup de mes combats ! »stressé Michael B Jordan à la surprise de beaucoup.

Michael B Jordan Il n’a pas rougi en condamnant : « Je suis un fan d’anime ». L’anime qui a le plus influencé le cinéaste est probablement Hajime No Ippoconnu comme Esprit de lutteoù il y a beaucoup d’utilisation de la ressource du ralenti et des réflexions en off tandis que les coups entre protagonistes se produisent. Risqué? Bien sûr que c’est le cas, mais cela signifie aussi que cela 3 mars nous assisterons à un film différent au sein de la franchise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?