Michael B.Jordan a bombardé son audition Star Wars et l’appelle sa pire à ce jour

Dans une autre réalité, Michael B.Jordan aurait pu être une grande partie de Guerres des étoiles. Les pages de l’histoire d’Hollywood sont jonchées de versions alternatives de films qui auraient pu l’être. Nous serons toujours amenés à nous demander s’ils auraient été meilleurs ou pires si les choses s’étaient déroulées autrement. Un ajout récent à cette collection interminable de choses à méditer est venu de Jordan, la star de Credo et Panthère noire. En fin de compte, l’acteur a auditionné pour être dans The Force Awakens. Cependant, selon son récit, cela ne s’est pas bien passé.

Michael B. Jordan a fait le tour ces derniers temps pour promouvoir Sans remords, son nouveau thriller Tom Clancy sur Amazon. Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur sa pire audition. Jordan a déterminé que c’était pour JJ Abrams tout en essayant le rôle de Finn dans le réveil de la force. Voici ce que Jordan avait à dire à ce sujet.

« C’était probablement le Guerres des étoiles audition que j’ai eue avec JJ [Abrams], Je pense. Ce n’était tout simplement pas mon meilleur. C’était probablement mon pire à ce jour. «

En fin de compte, c’est John Boyega qui jouerait Finn, alias FN-2187, aux côtés de Rey de Daisy Ridley dans l’épisode VII. C’était le premier nouveau Guerres des étoiles film sous l’ère Disney et, pour dire le moins, décrocher ce rôle aurait été une énorme affaire pour n’importe quel acteur. Nous avons également entendu récemment de notre actuel Spider-Man, Tom Holland, qu’il avait également auditionné pour le rôle de Finn. De même, il a expliqué que cela ne s’était pas bien passé. Comme le dit Michael B. Jordan, le secret du processus d’audition n’a pas arrangé les choses.

« Je ne pouvais tout simplement pas envelopper mon cerveau autour de certains côtés. Quand vous lisez pour ces projets de haut niveau, il n’y a jamais vraiment de spécificité dans les côtés. Tout est super gris et un secret. En le lisant, je viens de Je n’ai pas pu le connecter. Certainement bombardé celui-là, c’est sûr … Je suis presque sûr que je suis parti de là. «

À cette époque, Michael B.Jordan était une star montante, ayant joué dans des films comme Gare de Fruitvale ainsi que la série acclamée Les lumières du vendredi soir. Il n’était pas tout à fait la star de la liste A que nous connaissons aujourd’hui. Avait-il décroché un rôle majeur dans Star Wars: Le réveil de la force, tout aurait été différent. Peut-être que nous n’obtenons pas Credo. Peut-être qu’il ne joue pas à Killmonger dans Panthère noire. Peut-être que John Boyega ne devient pas une star à part entière. C’est une route pavée de questions intéressantes.

En fin de compte, tout s’est bien passé pour toutes les personnes impliquées. le réveil de la force fait plus de 2 milliards de dollars et réintroduit avec succès Guerres des étoiles aux masses. Michael B.Jordan a trouvé une autre voie vers la A-list d’Hollywood et a depuis joué dans des succès tels que Credo, Creed II et Panthère noire. Ensuite, Jordan se fera les dents en tant que réalisateur derrière la caméra pour Credo III. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

