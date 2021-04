Miami se présente comme une alternative à la Silicon Valley: ce sont ses plans pour y parvenir

La Silicon Valley perd de son attrait auprès des entreprises technologiques, comme en témoigne la marche de la baie de San Francisco de géants du secteur tels que Tesla, Oracle ou HP. L’âge d’or de ce qui a été la Mecque technologique mondiale des dernières décennies pourrait toucher à sa fin, et il y a plusieurs villes et états qui choisissent de garder un morceau du succulent gâteau. Le territoire sur lequel plus de sociétés informatiques sont parties est, pour le moment, le Texas, mais la ville de Miami, en Floride, a également présenté sa candidature par l’intermédiaire de son maire, Francis Suarez.

Le chef du conseil municipal de Miami a commencé à prendre de l’importance dans le secteur de la technologie à la fin de 2020, lorsqu’un ingénieur de San Francisco a suggéré sur Twitter de déplacer son activité de la Silicon Valley à Miami. Suarez a répondu « comment puis-je aider? », Y ton tweet il a rapidement généré 2,3 millions d’impressions organiques, selon les données de la chaîne de télévision américaine CNBC. À partir de ce moment, presque involontairement, il a déclenché une vague d’intérêt technologique dans la ville baignée par l’Atlantique sur laquelle il a tenté de capitaliser au cours des cinq derniers mois.

Depuis, Suarez a lancé différentes propositions pour attirer les entreprises et les investissements technologiques. Certains, comme l’idée de payer les salaires publics et de collecter des impôts avec des crypto-monnaies, quelque chose d’extravagant, et d’autres, comme les incitations fiscales et la promesse d’une meilleure qualité de vie, beaucoup plus ferme.

L’intérêt de Suarez à attirer des entreprises technologiques à Miami n’est pas nouveau, puisqu’il y travaille depuis une décennie, mais l’année dernière, il a trouvé un allié inattendu: le coronavirus. La pandémie a changé la mentalité de nombreuses entreprises de la Silicon Valley, de plus en plus favorables au télétravail, ce qui l’a également fait repenser le besoin de grands bureaux à San Francisco, l’une des villes les plus chères du monde et qui a passé une bonne partie de 2020 à vide, dans un État qui a également des charges fiscales élevées.

De cette manière, et stimulé par la viralisation soudaine de son tweet, Suarez a tenu des réunions avec des dirigeants de grandes entreprises technologiques ces derniers mois afin qu’ils déplacent leurs entreprises vers la ville.

Collectez votre salaire en Bitcoins

L’une des publicités de Suarez qui a généré le plus de bruit ces derniers mois est qu’il veut faire de Miami la capitale mondiale du Bitcoin. Pour cela, il entend normaliser l’utilisation des crypto-monnaies dans la ville et a proposé que les fonctionnaires aient la possibilité de collecter une partie de leur salaire en crypto-monnaies, et que les taxes puissent également être payées avec ce type de monnaie. En février, nous avons déjà signalé que le premier projet de cette initiative avait été approuvé au préalable par la commission du gouvernement local.

Et il y a plus. Suarez veut aussi une partie des fonds de la ville est conservée en Bitcoins, ce qui a généré une certaine polémique entre les forces politiques de la ville face à la volatilité et l’absence de régulation claire des crypto-monnaies.

Au-delà de la visibilité que cela génère, la vérité est que la ville a déjà commencé à attirer les investissements des entreprises du secteur. Ainsi, par exemple, la société de crypto-monnaie FTX a conclu un accord en mars avec les responsables du stade de l’équipe de basket-ball de la ville, les Miami Heats, pour changer son nom en FTX Arena, selon l’agence EFE. Jusqu’à la fin de 2020, elle s’appelait l’American Airlines Arena.

Les impôts sont le vrai tirage au sort

Cependant, au-delà du fait que Bitcoin peut devenir une monnaie commune ou la perspective toujours attrayante de travailler en bord de mer, lLa véritable arme de Suarez pour attirer les entreprises technologiques est le faible taux d’imposition des sociétés dans l’État de Floride. Faibles impôts auxquels il faut ajouter que le maire a annoncé des incitations fiscales pour les entreprises qui s’installent à Miami.

Et est-ce que le taux d’imposition combiné des sociétés -État et fédéral- en Floride, il est d’environ 24,5%, tandis qu’en Californie, il est de 28% et à New York, il est d’un peu plus de 26%, selon le journal El Economista. Au Texas, pour sa part, il est de 21%, ce qui explique pourquoi de nombreuses entreprises technologiques ont déjà fait leurs valises vers l’État du sud. Avec les incitations fiscales annoncées par Suarez, Miami pourrait se rapprocher des chiffres du Texas.

Pour le reste, Suarez aussi tente de renforcer l’écosystème technologique à travers le financement de startups du secteur basé à Miami, pour lequel il a créé, via un accord avec SoftBank, un fonds d’investissement de 100 millions de dollars.

Beaucoup de ces mesures ont été annoncées au cours des cinq derniers mois, au cours desquels le maire a également tenu des réunions avec des représentants d’une multitude d’entreprises technologiques, selon plusieurs médias locaux. Par conséquent, il est encore trop tôt pour savoir si votre proposition atteindra le marché devant le Texan, qui est plus attractif d’un point de vue économique. Parce que la vérité est qu’à ce jour, aucune grande entreprise de technologie n’a annoncé son intention de déménager des bureaux dans la ville de Floride, et le bruit généré est plus que les propositions concrètes.