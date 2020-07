Mia Khalifa: Plus d’un million et demi de fans demandent que ses pornos soit supprimés

Bien qu’elle n’ait été active dans l’industrie que depuis quelques mois il y a quelques années, les sites pornographiques font encore de la publicité pour des films mettant en scène Mia Khalifa.

#JusticeForMia

En 2014, Mia Khalifa a été active comme actrice porno pendant trois mois – pendant cette période, elle a réalisé un total de onze films, dont un dans lequel elle portait un hijab. De ce fait, Mia Khalifa a atteint une grande notoriété, mais elle est également devenue la cible de nombreuses campagnes de haine, même l’État dit islamique l’a menacée.

Mia Khalifa parle toujours ouvertement des effets négatifs de sa carrière de pornographe. Elle signale aujourd’hui sur Twitter que divers sites pornographiques font sans cesse de la publicité pour ses films de six ans dès qu’elle attire l’attention des médias sociaux – ce qui fait que des millions de personnes pensent qu’elle est toujours dans le métier.

Après la publication, de nombreux fans ont pris position pour Mia Khalifa et demandent maintenant, sous le hashtag #JusticeForMia, que ses vidéos soient retirées des sites pornographiques.

my video went viral on tik tok so lets try twitter 🙂 #justiceformia @miakhalifa . everyone please sign the petition aswell. we hear you mia pic.twitter.com/OLCHAjSP76 — isabella bello☮️ #BLM (@isabellabellooo) June 25, 2020

#justiceformia @pornhub you suck lol imagine manipulating a 21 year old girl into making videos for months without paying her fairly and ruining her life… her body her choice take down the fucking videos — morgan brewster (@morgbrewster91) June 25, 2020

Une pétition qui continue de grossir

(aucun sous entendu dans cette phrase 😉 )

Actuellement, une pétition sur ce sujet compte plus d’un million et demi de signatures. En réponse à ce soutien, Mia Khalifa s’est tournée vers ses plus de 20 millions de fans sur Instagram :

“Je vous aime tellement. La Gen Z et l’initiateur du hashtag n’ont cessé de sensibiliser les gens à cette question au cours des quatre derniers jours. Ce mouvement fera la lumière sur les pratiques d’exploitation de l’industrie et sauvera des milliers de filles”.