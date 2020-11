Mi Watch Revolve Review: Une montre intelligente assez performante pour les nouveaux arrivants

Priya Singh11 nov.2020 16:03:21 IST

Lorsque l’Apple Watch a été lancée au prix élevé de 30 900 Rs, en 2015, elle est devenue instantanément une aspiration pour beaucoup. Tout comme la plupart des appareils Apple. Avance rapide jusqu’en 2020, les smartwatches Apple sont encore hors de portée pour beaucoup, non pas qu’elles ne méritent pas la prime. Peu de dispositifs portables peuvent prétendre être une machine ECG approuvée par la FDA! Depuis lors, d’autres sociétés de smartphones telles que Huawei, Samsung, Oppo et bien d’autres ont relevé leurs chaussettes pour profiter de cette opportunité de tarification. Xiaomi, bien qu’un peu en retard à la fête, a finalement jeté son chapeau dans le ring. Leur première montre intelligente, la « Mi Watch Revolve », est enfin entrée sur le marché indien au prix de 10 999 roupies. Vous pouvez l’obtenir à Rs 9 999, si vous l’achetez avant Diwali (14 novembre).

Lors de mes tests, je trouve que l’unité Xiaomi est une très bonne option pour ceux qui recherchent un bracelet de fitness efficace qui est presque une smartwatch.

Laissez-moi expliquer:

Peut-il minimiser votre temps d’écran sur le téléphone comme on s’attend à ce qu’une smartwatch le fasse?

Non.

Peut-il toujours suivre votre condition physique et attirer l’attention?

Oui définitivement.

La smartwatch fait tout ce qu’un tracker de fitness est censé faire, mais moins que ce à quoi une smartwatch est attendue. Quelque chose d’aussi basique que de prendre des appels est hors de portée ici.

Avec le Revolve, Xiaomi a-t-il coupé trop de coins, ou est-ce le bon équilibre entre l’apparence, les fonctionnalités et le prix?

Beau design avec un écran gigantesque

L’écran AMOLED de 1,39 pouces peut sembler incroyable sur votre poignet, mais ce n’est pas le cas. La montre produit de bonnes couleurs percutantes, offre une luminosité adéquate avec un choix de 5 niveaux et une résolution de 454 x 454 pixels – assez nette. Mais le cadran de la montre est énorme (46 mm), sans autre variante de taille disponible. 46Mm, pour une montre, est une taille très volumineuse. Cela ne fonctionne que pour ceux qui ont de gros poignets et aliène complètement les personnes de taille normale. À quoi pensait Xiaomi?

En apparence, j’aime vraiment la montre. Il y a quelque chose dans un cadran circulaire traditionnel que je trouve toujours chic. Les jantes argentées en acier inoxydable autour de l’écran lui donnent un aspect subtil et élégant. Vous verrez deux boutons poussoirs physiques en haut et en bas du bord droit. Mon unité d’examen avait des bracelets bleu marine en silicone. Vous avez également la possibilité d’acheter une variante «Midnight Black».

La montre est confortable et légère (40 g, sans les bracelets) mais les bracelets sont larges, et cela a commencé à m’énerver après l’avoir utilisée pendant une période prolongée. La montre est tout simplement trop grande et gênante pour mon poignet. J’aurais vraiment apprécié une taille plus petite.

De nombreuses fonctionnalités de fitness mais toutes ne sont pas fiables

La Mi Watch Revolve a presque toutes les fonctionnalités que vous obtenez dans le Mi Band 5. Vous obtenez 10 séances d’entraînement, y compris le cyclisme, la course en plein air, le freestyle, la marche, le tapis roulant, etc. Cependant, la montre ne détecte pas automatiquement si vous vous entraînez, vous devez donc lui dire manuellement de démarrer le programme. Les autres caractéristiques majeures comprennent un moniteur de fréquence cardiaque en continu, un suivi du sommeil, un moniteur de stress et un suivi du niveau d’énergie. Le moniteur de fréquence cardiaque est assez fiable, mais si vous avez un rythme cardiaque extrêmement bas ou élevé, il ne vous alertera pas et ne suggérera pas la marche à suivre. Le moniteur de sommeil a également fait un très bon travail, car il détectait automatiquement le sommeil nocturne et recueillait des données presque précises, les classant comme «profond», «léger» et «REM» (mouvement rapide des yeux). Cependant, parfois, cela m’a dit que j’étais éveillé pendant presque une heure la nuit alors que je ne l’étais pas. Un problème dans l’algorithme, je suppose. De plus, la montre ne reconnaît pas les siestes de jour.

La smartwatch est également dotée d’une fonction d’affichage toujours allumée qui, malheureusement, consomme beaucoup de batterie. J’aime que ma montre me montre l’heure à tout moment. C’est ce que fait une montre. Vous pouvez également activer la fonction de montée au réveil, mais elle n’était pas toujours réactive. De plus, il n’y a pas de format horaire sur 12 heures. C’est une omission flagrante.

J’ai été déçu de constater que le Revolve ne propose pas de suivi de la santé des femmes, car le Mi Band 5 nouvellement lancé est livré avec un suivi du cycle menstruel. Xiaomi devrait probablement également travailler dans cette direction, bien que la taille du cadran de 46 mm devrait indiquer clairement que le public est probablement plus masculin. La montre est également plutôt agressive avec ses alertes de ralenti, même lorsque vous venez de vous asseoir. Cela peut être ennuyeux! J’espère que Xiaomi le corrigera dans sa prochaine mise à jour.

le Usure Xiaomi L’application propose un choix de près de 100 cadrans. Vous pouvez également mettre à jour le visage directement à partir de la montre, mais vous n’avez alors que trois options. En ce qui concerne les notifications, vous pouvez choisir quelles applications peuvent vous envoyer des notifications. Tout comme le Mi band 5, vous pouvez voir les notifications, mais vous ne pouvez pas interagir avec elles. Vous pouvez déconnecter ou mettre en sourdine un appel, mais vous ne pouvez pas y répondre directement sur la montre. Je m’attendrais à un peu plus «intelligent» dans une smartwatch.

Dans l’ensemble, avec le tiroir d’applications, l’interface utilisateur est facile à naviguer et semble propre. Vous obtenez une application météo qui vous tient au courant de la température actuelle, des prévisions météorologiques pour une semaine et de l’AQI. Recherche de téléphone, lampe de poche, pression atmosphérique, alarme, contrôle de la musique, minuterie, chronomètre sont quelques autres fonctionnalités. L’interface utilisateur du Usure Xiaomi L’application est également conviviale, mais la synchronisation des données avec la montre prend parfois une éternité. Bien que je n’utilise pas l’application très fréquemment, la synchronisation prend environ 5 à 10 minutes, ce qui peut devenir frustrant très rapidement.

Xiaomi a créé une montre intelligente riche en fonctionnalités avec le Revolve, mais les problèmes logiciels rendent difficile la recommandation sans réserve. Nous espérons que les futures mises à jour logicielles corrigeront tout ou partie de ces bogues.

La batterie vole la vedette

Avec l’affichage permanent activé et la luminosité réglée à 1, j’ai utilisé le Revolve pour le suivi quotidien du sommeil et de fréquentes promenades en soirée. La batterie de la smartwatch a duré 8 jours, ce qui est assez impressionnant. La montre se charge également de 0 à 100% en quelques heures. Je pense que c’est acceptable car je n’avais à le faire qu’une fois par semaine.

Devriez-vous l’acheter?

Peut-être, mais j’attendrais que tous les bogues logiciels soient résolus.

Publiez cela, si vous recherchez votre première montre intelligente qui ne fait pas sauter la banque, vous devriez continuer. Il n’est pas livré avec des fonctionnalités de montre intelligente de premier ordre comme les appels EKG ou Bluetooth, mais il est assez bon pour les nouveaux arrivants. En tant que portable axé sur la santé, c’est une bonne option pour les sportifs. Mais la taille de 46 mm doit absolument être prise en considération. Si vous êtes une personne physiquement grande ou que cela ne vous dérange pas d’avoir ce qui ressemble à un petit ordinateur attaché à votre poignet, la Mi Watch Revolve fonctionnera pour vous.

