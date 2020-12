Mi Watch Lite: batterie de 9 jours et GPS dans la montre Xiaomi la moins chère

La smartwatch Xiaomi la moins chère est officielle

Un peu plus d’un an après la présentation de la Mi Watch originale, Xiaomi a présenté aujourd’hui un nouvelle version à prix réduit de votre smartwatch de référence: la Xiaomi Mi Watch Lite.

Bien que la vérité soit que c’est un toute nouvelle montre. Parce que Xiaomi est revenu pour faire ce qu’il fait de mieux, réutiliser l’un de ses derniers produits lancés en Chine, le renommer et le présenter comme un « nouveau produit orienté vers le marché mondial.

Et est-ce le Ma montre Lite c’est une montre Redmi avec un nom différent. Cela ne veut cependant pas dire que c’est l’un des Montres intelligentes abordables plus intéressantes que nous avons vu depuis longtemps.

Xiaomi Mi Watch Lite: toutes les informations

La Mi Watch Lite, comme la Redmi Watch, arrive dans trois teintes différentes pour votre boîte et cinq tons pour le bracelet en silicone. Il a un Écran TFT couleur de 1,4 pouces au format rectangulaire, et incorpore un bouton physique sur l’un de ses côtés

Malgré son poids de seulement 35 grammes, la montre Redmi intègre certaines caractéristiques plus typiques des montres de catégorie supérieure. Parmi eux, nous trouvons la résistance à l’eau – il supporte une pression de 5 ATM -, GPS ou moniteur de sommeil. Malheureusement, la puce NFC présent dans la version chinoise n’est pas disponible sur ce modèle.

En termes de surveillance de la santé et de l’activité, la Mi Watch Lite a moniteur de fréquence cardiaque, 11 modes sportifs, moniteur de sommeil et guide de respiration. Il comprend également alertes d’activité et c’est possible afficher les notifications mobiles, contrôler la lecture de musique ou lire les messages reçus.

Avec son Batterie d’une capacité de 230 mAh, la Mi Watch assure une autonomie jusqu’à 9 jours. Et quand il s’agit de passer par le chargeur, nous avons un système de charge de broche similaire à celle présente dans d’autres montres de la marque.

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas confirmé le prix de la Xiaomi Mi Watch Lite. Cependant, nous savons qu’en Chine, la montre Redmi peut être achetée au prix de 269 ​​yuans, soit 35 euros pour changer.

