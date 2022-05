Mi-temps : nouvelle bande-annonce du documentaire sur la carrière de Jennifer Lopez

actrice et chanteuse Jennifer Lopez est sur le point d’avoir un nouveau documentaire sur Netflix. Intitulé »Mi-temps », la production se concentrera sur les hauts et les bas de la vie de JLo, ainsi que sur tous les efforts et le travail qui ont précédé sa performance à la mi-temps au Super Bowl 2020. Le film prévoit également de montrer en détail ce que Lopez considère comme le deuxième la moitié de sa carrière d’actrice.

En un tráiler publicado hoy, se puede captar el tono que tomará »Halftime », con la legendaria artista contándonos cómo ha sido su vida a lo largo de los años, revelando el trabajo por el que ha pasado la multifacética Lopez para hacer realidad ses rêves. Le documentaire ne sera pas seulement basé sur la renommée pour laquelle elle est actuellement connue, mais nous donnera également un aperçu de son passé et de la façon dont elle a été victime d’intimidation par les médias à propos de son statut relationnel et de son apparence physique.

Vous pourriez aussi être intéressé par : El Valet, une comédie romantique avec Eugenio Derbez : quand est-ce qu’elle ouvre et où la voir







Comme beaucoup de femmes, dont Britney Spears Oui Janet JacksonS’excusant dûment pour l’appâtage constant des médias, » Halftime » donnera à Lopez une chance de partager ses frustrations et sa colère aux yeux du public en se concentrant sur des problèmes au-delà de sa carrière.

Alors que beaucoup connaissent JLo de sa carrière musicale, c’était en fait son rôle de superstar bien-aimée de texmex, Selena Quintanilla, dans » Selena » qui l’a conduite à la célébrité. Son talent d’actrice et sa voix incroyable qui ont rendu justice à l’héritage de Selena, ont donné à Lopez un nom dans le secteur du divertissement, désormais reconnu dans le monde entier pour son travail en tant que chanteuse, productrice et actrice nominée aux Golden Globe.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Découvrez quel est le film le plus cher que Netflix a réalisé

»Halftime » arrivera sur Netflix le 14 juin, nous montrant le côté de Jennifer Lopez que nous n’avons jamais vu. Le documentaire fera sa première mondiale plus tôt au Tribeca Film Festival le 8 juin.