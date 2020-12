Mi Mover: changer de mobile est plus facile avec cette application, désormais accessible à tous

Mi Mover est désormais disponible sur Google Play pour tous les mobiles.

Changer de mobile est quelque chose qui s’accompagne généralement le transfert de données d’un appareil à un autre. Un processus de changement qui, bien que le cloud de Google ait été chargé de nous faciliter en quelque sorte, il reste quelque chose de lourd et plein de doutes et de peurs pour de nombreux utilisateurs: Et mes contacts? Toutes mes applications seront-elles là? Où vont mes photos?

Pour cette raison, presque tous les fabricants essaient d’avoir leurs propres applications dans leur catalogue, au moins celui qui accueille les nouveaux utilisateurs, afin qu’ils soient en sécurité avec le changement de leur nouveau terminal. Et c’est le cas maintenant Xiaomi, qui récemment a « chuté » sur Google Play Mi Mover, une application déjà disponible sur les téléphones Xiaomi mais maintenant devient le domaine public dans l’App Store de Google.

Mi Mover arrive sur Google Play pour que vous puissiez changer de mobile en quelques secondes

À partir de maintenant, vous pouvez déjà trouver Mi Mover sur Google Play, qui est disponible pour les mobiles avec Android 5.0 ou supérieur. Avec elle tu peux transférer tous les fichiers de votre ancien mobile vers un nouveau terminal Xiaomi, le changement inclut des données de toutes sortes, des contacts, notes, applications, aux photos, documents, alarmes … Comme si cela ne suffisait pas, le changement est sans fil et sans la nécessité de connecter les téléphones portables à Internet.

Gardez à l’esprit, oui, que Mi Mover ne fonctionne que pour qu’un mobile Xiaomi reçoive les données. Autrement dit, vous pouvez maintenant installer l’application sur un mobile Android de n’importe quelle marque afin qu’avec elle, vous puissiez envoyer les données vers un mobile Xiaomi, mais pas l’inverse. De toute évidence, les téléphones Redmi et POCO comptent comme Xiaomi. En revanche, si vous possédez un mobile Xiaomi, nous vous rappelons que My Mover est installé par défaut.

Si vous venez d’acheter un mobile Xiaomi ou que vous allez le faire pour Noël, cela vous évitera sans aucun doute beaucoup de maux de tête, nous vous recommandons donc de l’essayer (de rien).

