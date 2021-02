Mi 2021. La nouvelle DS 4 est exubérante en termes de design et de sophistication

Après les teasers, la DS française vient de présenter officiellement la nouvelle génération DS 4, qui devrait arriver sur le marché au milieu de 2021. Dès maintenant et comme il se doit, pleine de sophistication française et au design Vanguard.

Le nouveau compact de la DS française, marque du groupe PSA et désormais dans l’univers des 14 marques du géant Stellantis, se positionne en tête du segment C, des compacts membres de la famille.

Parmi les concurrents les plus directs se trouvent, au fond, tous les petits membres de la famille, de la Golf à la BMW Série 1. Mais aussi les SUV compacts ou les crossovers de la classe, comme le Mercedes GLA. En effet, il y aura aussi un DS 4 Crossback, ressemblant à un SUV coupé.

La nouvelle DS 4

Avec une évolution de la plateforme en EMP2 comme base, cette seconde DS 4 (la première a été abandonnée en 2018) est un autre renfort pour la gamme de six modèles que DS disposera dans les années à venir.

LIRE TROP

Arrive en 2021. La nouvelle DS 4 apporte une technologie de pointe et une version PHEV

Des termes comme «savoir-faire», «avant-garde» et «raffinement à la française» sont utilisés par la marque pour décrire ce nouveau modèle. Il utilise les meilleures technologies du groupe et présente le Design comme l’une de ses cartes de visite.

Design sophistiqué

Comme nous vous l’avions annoncé en décembre, la version de série de la DS 4 est une évolution logique du style présenté par la marque dans le concept DS Aero Sport Lounge.

Électrification grâce au système E-Tense, connectivité et habitacle où règne la sérénité. Ce sont les promesses faites par les responsables du projet.

Le cockpit redessiné de la DS 4, également marqué par le design et la sophistication

La nouvelle DS 4 est une berline qui met l’accent sur la sophistication du design et de la technologie. Il s’adresse à ceux qui recherchent le style, la technologie et le plaisir de conduire.

Elle introduit également de nouvelles pièces en matériau composite, des pièces structurelles estampées à chaud et une unité de climatisation innovante et plus compacte.

La nouvelle version de cette plateforme est également mise à jour en termes de sécurité, respectant les nouvelles règles de crash sans compromettre le poids. Les composants de la suspension et de la direction ont été entièrement repensés pour un meilleur confort de conduite.

La nouvelle console centrale de la DS 4

Suspension active adaptative

La nouvelle DS 4 aura également droit à l’Active Scan Suspension, qui lit la route à l’avance, s’adaptant pour un meilleur confort et sécurité.

Pour une plus grande rigidité structurelle, la construction et l’assemblage de la nouvelle structure impliquent la combinaison de soudage et de collage.

La nouvelle DS 4 accueillera plusieurs types de moteurs. L’hybride plug-in est l’un des plus importants pour DS pour remplir son engagement d’avoir une autonomie électrifiée d’ici 2023. PHEV E-Tense. Il combine un moteur 4 cylindres de 180 ch et un moteur électrique de 110 ch intégré dans la boîte EAT8 à huit rapports.

Misant sur des matières nobles, la nouvelle DS 4 annonce une position de conduite convaincante

La puissance combinée est de 225 ch et la puissance est fournie par une batterie montée à l’arrière. Il permet une autonomie électrique de plus de 50 kilomètres (cycle mixte WLTP) et prend trois heures et demie à se recharger.

La cabine très technologique comprend un nouveau système d’interface Smart Touch qui promet d’être une révolution sensorielle pour la simplicité d’utilisation. Un seul geste suffira pour activer l’une des six fonctions favorites placées sur l’écran central.

La DS 4 aura également un nouvel affichage tête haute étendu, avec plus d’informations à projeter sur le pare-brise mais plus sécurisé. Combiné à la réalité augmentée, il projette des informations pour qu’elles apparaissent inscrites sur la route elle-même, distrayant moins le conducteur.

Même sur les lignes arrière, la nouvelle DS 4 n’a pas grand-chose à voir avec l’ancienne

La conduite semi-automatique fera également partie de la nouvelle DS 4, qui pourra recevoir des instructions vocales. Ajuste automatiquement la vitesse en courbe en la combinant avec la navigation.

Il dépasse également automatiquement et se synchronise avec les limites de vitesse locales. Les radars et les caméras extérieures et les capteurs capacitifs sur le volant contribuent à la précision de ces automatisations.

Vision nocturne

La fonction de vision nocturne est un autre système important, capable d’identifier les piétons de jour comme de nuit. Jusqu’à une distance de 200 mètres.

La signature visuelle et lumineuse est l’une des forces de la nouvelle DS 4 Cross

Thierry Metroz, responsable du design chez DS, a choisi d’identifier la DS 4 avec une signature lumineuse très affirmative. Comprend des feux de jour verticaux avec 40 LED de chaque côté.

Les optiques principales sont également complexes, comprenant trois foyers, le central étant dynamique et adaptatif. La fonction qui empêche l’éblouissement est également assurée par la technologie matricielle LED.

La DS 4 peut être commandée à partir du deuxième trimestre 2021, en cours de fabrication à Russelsheim, en Allemagne. Les prix n’ont pas encore été publiés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂