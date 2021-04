Mi 11X, Mi 11X Pro et Mi QLED TV 75 lancés en Inde, prix, spécifications et disponibilité

Xiaomi a lancé vendredi une toute nouvelle gamme d’appareils en Inde, y compris son dernier tueur phare, le Mi 11 Ultra. Parallèlement, Xiaomi a également lancé le nouveau smartphone de la série X, y compris le Mi 11X et le Mi 11X Pro, ainsi que le nouveau téléviseur Mi QLED 75 de 75 pouces, dont le prix est nettement inférieur à celui d’autres téléviseurs comme le téléviseur Samsung Q70T 4K.

Notamment, le Mi 11X et le Mi 11X Pro sont une version renommée des Redmi K40 et Redmi K40 Pro + lancées en Chine en février. En ce qui concerne les spécifications, les deux téléphones partagent presque les mêmes spécifications, à l’exception de la taille de l’écran, du SoC, de la caméra principale, de la RAM et des options de stockage.

Le Mi 11X Pro est équipé d’un SoC Snapdragon 888, de trois caméras 108MP, tandis que le Mi 11X est livré avec un SoC Snapdragon 870 et une configuration de caméra principale 48MP. Les deux appareils disposent d’une caméra selfie 20MP, d’un écran Super AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz avec protection Gorilla Glass 5, d’une batterie de 4520 mAh avec une charge rapide filaire de 33 W, d’Adreno 650 et d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Mi 11X Pro est livré avec 8 Go de RAM LPDDR5 jumelée à jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Alors que le Mi 11X est livré avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les deux téléphones fonctionnent sur MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, Mi 11X et Mi 11X Pro sont également disponibles.

HDR10 +

Port USB Type-C

Bluetooth 5.1

NFC

Certification Dolby Atmos

IR Blaster

GPS, GLONASS, QZSS, NavIC, Galileo, Beidou

Série Xiaomi Mi 11X: prix et disponibilité en Inde

Le Mi 11X avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est au prix de 29 999 ₹ en Inde. Alors que la variante 8 Go + 128 Go est au prix de 31 999 ₹.

D’autre part, la variante 8 Go + 128 Go du Mi 11X Pro est au prix de Rs. 39 999 tandis que la variante 8 Go + 256 Go sera disponible pour 41 999 ₹.

Les deux téléphones seront disponibles à l’achat en Inde via Amazon à partir du 27 avril.

Xiaomi Parallèlement au Mi 11 Ultra, Mi 11X et Mi 11X Pro ont également lancé le nouveau Mi QLED TV 75. Le Mi QLED TV 75 est livré avec les fonctionnalités haut de gamme suivantes sur un téléviseur.

Panneau d’affichage 4K QLED de 75 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Flux de réalité

Technologie de gradation locale à matrice complète

Dolby Vision

HDR10 +

HDR 10

Gamma log hybride

Prix ​​et disponibilité du téléviseur Mi QLED 75 en Inde

Le Mi QLED TV 75 sera disponible à l’achat en Inde à partir du 27 avril 2021, à un prix attractif de 1,19 999 Rs. Le téléviseur sera disponible à l’achat sur mi.com, Flipkart et Mi Home avec une offre de lancement allant jusqu’à Rs 7500 de réduction sur les cartes de crédit HDFC Bank et EasyEMI.