Mi 11 Ultra 12 Go de RAM et une variante de stockage de 256 Go lancée en Inde au prix de Rs. 69 999

Dans notre article précédent, nous avons signalé que le Mi 11 Ultra dans Inde pourrait commencer à plus de Rs. 70 000 et le prix attendu était tellement correct. Global VP chez Xiaomi et MD Xiaomi India Manu Kumar Jain a officiellement lancé et révélé le prix du Mi 11 Ultra en Inde. Manu tweeté que Mi 11 Ultra en Inde sera disponible à un prix excitant de seulement Rs. 69 999 en particulier via Amazon dans les couleurs noir et blanc.

Notamment, Xiaomi a lancé la seule variante 12 Go + 256 Go du Mi 11 Ultra en Inde, à l’exception des deux autres variantes lancées en Chine.

Pour rappel, Xiaomi a lancé plus tôt ce mois-ci le Mi 11 Ultra dans son pays d’origine, la Chine, dans trois variantes différentes répertoriées ci-dessous.

8 Go de RAM + 256 Go – Prix – 5 999 CNY (environ Rs.67000)

12 Go de RAM + 256 Go – Prix – 6499 CNY (environ 72600 Rs)

12 Go de RAM + 512 Go – Prix – 6 999 CNY (environ Rs. 78 200)

C’est une grande surprise pour les fans de Mi en Inde, car ils obtiennent la variante haut de gamme 12 Go de RAM + 512 Go du Mi 11 Ultra à seulement Rs. 69999, ce qui est moins cher ou quelque part autour du prix de la variante de 6 Go de RAM lancée en Chine.

Spécifications du Mi 11 Ultra

Mi 11 Ultra est livré avec un écran principal quadruple incurvé 2K WQHD + E4 AMOLED de 6,81 pouces, le dernier SoC Snapdragon 888 et une configuration de triple caméra arrière avec le capteur principal de 50 mégapixels.

Il y a aussi un écran AMOLED de 1,1 pouce à l’arrière pour capturer facilement des selfies à partir des caméras arrière. Le téléphone est également livré avec une prise en charge 5G, une charge filaire et sans fil de 67 W et une version certifiée IP68 pour attirer les clients.