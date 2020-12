Mhoni Vidente prédit ce qui arrivera au coronavirus en 2021

2021 arrivera avec l’espoir placé sur le vaccin qui mettra fin à la pandémie de coronavirus. Bien que la solution semble être en cours grâce à l’énorme effort des scientifiques, les doutes et les craintes sur ce qui se passera l’année prochaine persistent. Mhoni Vidente voulait apporter la tranquillité d’esprit, a donné ses prédictions pour 2021 et a prédit ce qui se passera avec l’épidémie de Covid-19 dans le monde.

L’astrologue a assisté au programme Ici avec toi pour expliquer ce que vous envisagez pour les 12 prochains mois. Ses antécédents la soutiennent: elle a prédit la mort de Jenny Rivera et Diego Maradona, le tremblement de terre au Mexique le 23 juin, les émeutes raciales aux États-Unis pour le meurtre de George Floyd et le lancement du premier vaccin contre le coronavirus en Russie, entre autres faits.

Quand la pandémie de coronavirus se termine-t-elle selon Mhoni Vidente?

«D’ici mars ou avril, tout le monde recevra le vaccin. D’ici mai, nous allons certainement inverser cette pandémie. Nous allons avoir une année avec plus d’abondance économique« étaient les mots de la femme cubaine concernant la pandémie. Cependant, elle s’est également contredite et a déclaré que 2021 allait être un an « apocalyptique ».







Mhoni a également indiqué qu’il voyait un tremblement de terre pour Equateur ou Chili au cours de l’année et que le réchauffement climatique va porter la planète à des températures très élevées. Les sécheresses et les éruptions de volcans seront fréquentes dans les mois à venir.







En outre, il a déclaré qu’il y aura « une attaque très forte » contre le président des États-Unis ou contre la royauté d’Espagne. Il a prédit la mort de Joe Biden et il a soutenu que les premiers dirigeants du Brésil, de la Russie ou du Venezuela peuvent également subir le même sort.

Enfin, il a déclaré que les personnes nées les jours 11, 13 et 21 ils auront une bonne énergie au cours de l’année. Ainsi que les signes Verseau, Vierge, Scorpion et Bélier.