Mhoni Vidente a prédit la peine dans le procès contre Pablo Lyle

La vie de Paul Lyle changé radicalement depuis 31 mars 2019. Ce jour-là, il a eu une discussion sur la circulation avec Juan Ricardo Hernandez à Miami et un coup de sa part l’a tué à l’âge de 63 ans. Le processus judiciaire avance et complique de plus en plus l’acteur mexicain. Mhoni Vidente a parlé de la question et a prédit à quoi ressemblerait le jugement du litige.

L’astrologue est célèbre pour prédire divers événements dans le domaine du divertissement, de la politique ou du sport. Il a récemment prédit la mort de Diego Maradona, le vaccin Covid-19 et le tremblement de terre au Mexique en avril 2020. Dans des conversations dans le radar, Il a donné ses prédictions pour la semaine et a fait une section sur l’affaire Lyle.

Mhoni Vidente prédit que Pablo Lyle ira en prison

« Je vois qu’ils le condamnent coupable de la mort injustifiée du Cubain là-bas à Miami et qu’ils lui donnent de trois à cinq ans de prison et il va passer un mauvais moment », a assuré le voyant sur l’avenir sombre de l’interprète. L’artiste est célèbre depuis 2014 quand il a joué Ombre du passé avec Michelle Renaud.







La vérité est que l’enquête a Lyle sur les cordes. Alors que sa défense allègue que « il n’a jamais eu l’intention de tuer qui que ce soit », Le juge Alan Fine a ordonné l’assignation à résidence, une caution de 50 000 dollars et lui a interdit de quitter Miami. L’acteur a collaboré avec la cause et était à la disposition de Justice dès le premier instant.

En ce sens, votre avocat Bruce lehr Il a déclaré que l’humeur de son client est très mauvaise parce qu’il est loin de chez lui et isolé jusqu’à la date du procès. Le verdict final sera connu du 4 au 15 mars 2021.