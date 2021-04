Mhoni Seer a prédit la mort de Philippe d’Édimbourg

Mhoni Vidente l’a encore fait: la diseuse de bonne aventure cubaine s’est fait une place dans les médias pour avoir fait des prédictions incroyables et ce vendredi, elle a de nouveau démontré ses capacités avec la mort de Felipe de Edimburgo. L’astrologue avait prévenu la famille royale d’une possible tragédie avec ses membres. Regardez la vidéo!

Le voyant a une longue histoire de prédictions, parmi lesquelles la mort de Diego Maradona en raison d’une crise cardiaque. Il a récemment prédit les chutes de neige à Monterrey, le tremblement de terre inattendu de magnitude 7,1 à Tokyo et la tempête hivernale historique aux États-Unis. En outre, il a empêché la chute d’un président en Amérique latine et en février, l’ancien président Carlos Menem est décédé en Argentine à l’âge de 90 ans.







Les succès de Mhoni se sont poursuivis ce vendredi et il l’a publié sur sa chaîne YouTube. Il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il a averti que de grands changements viendraient dans la royauté britannique. « Le prince William, 38 ans, qui veut déjà être roi, mais la reine ne veut pas le quitter. Mais une tragédie se profile dans le royaume de la royauté d’Angleterre », Il a dit.

« Les grands éclairés commenceront à éliminer complètement les grands rois. La reine Elizabeth, le roi Felipe, son fils Carlos, des tragédies arrivent dans la monarchie anglaise pour que le prince William accède au pouvoir dans les mois à venir », Il a affirmé et également assuré que William sera le roi à court terme.

Les paroles de la diseuse de bonne aventure coïncident avec ce qui s’est passé ce vendredi avec la mort de Felipe à la 99 ans, après avoir subi une chirurgie cardiaque et pendant qu’il se reposait au château de Windsor. Isabel II (Le 21 avril aura 95 ans) et son fils Carlos (72 ans) ils sont restés dans le plus haut dôme du trône.