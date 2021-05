MHA Saison 5 Ep 11 – «Our Brawl», aperçu, date de sortie et mises à jour!

Quoi de neuf les gars, cet article vous mettra pleinement à jour sur My Hero Academia Saison 5 Episode 11. L’épisode précédent nous a littéralement donné des frissons. Il y avait beaucoup de scènes inattendues telles qu’Uraraka tendant la main pour aider Midoriya et demandant rapidement à Shinsou de lui faire un lavage de cerveau. Le fouet noir de Midoriya était certainement cool à regarder car il a un énorme potentiel de combat et s’il est utilisé correctement, il peut facilement gagner le match pour la classe 1-A.

My Hero Academia saison 5 épisode 11

Le prochain épisode présentera les derniers moments du match décisif entre les deux classes. Ils vont tout donner car aucun d’eux n’a envie d’arrêter. En termes d’intelligence et de bizarreries, les deux équipes sont également équilibrées. Maintenant, tout se résume à la persévérance. De plus, nous verrons Deku utiliser sa nouvelle bizarrerie avec un contrôle minimal pour essayer de gagner cette bataille. Néanmoins, My Hero Academia Saison 5 Episode 11 va vous épater.

My Hero Academia Saison 5 Episode 11 Date de sortie confirmée!

Avec la fin de la bataille, les fans sont ravis de voir qui remportera la victoire et qui regrettera leurs actions. Le fouet noir de Deku a suscité beaucoup d’intérêt chez les fans et le verra probablement l’utiliser souvent dans les épisodes à venir. Les fans peuvent voir l’épisode 11 de la saison 5 de My Hero Academia le 5 juin 2021.

MHA Saison 5 Ep 11 – Aperçu de «Our Brawl»

Où regarder MHA Saison 5 EP 11?

FUNimation et Crunchyroll sont les plates-formes les plus idéales pour attraper les derniers épisodes de MHA S5, y compris My Hero Academia saison 5 épisode 11. Nous condamnons vivement l’utilisation de plates-formes illégales pour regarder les derniers épisodes d’anime car elle ne prend pas en charge le créateur et le personnel de l’anime.