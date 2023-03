MH370 : c’est la nouvelle série documentaire de Netflix sur Malaysia Airlines qui va vous impacter

Netflix

La plateforme présente en première les docu-séries sur l’un des cas les plus choquants de ces dernières années : le vol MH370. Découvrez tout ce qu’ils vont dire sur Malaysia Airlines ici.

©NetflixMH370 : c’est la nouvelle série documentaire de Netflix sur Malaysia Airlines qui va vous impacter.

De plus en plus, le service de streaming Netflix s’est concentré sur la création de contenu sur différents événements qui ont secoué l’humanité, tels que Point de basculement : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. Dans la continuité de cette tendance, la série documentaire vient d’être ajoutée au catalogue. MH370 : L’avion qui a disparuà propos de l’affaire du vol Malaysia Airlines qui reste un mystère.

Il Vol Malaysia Airlines MH370 c’était un vol de routine comme un autre : il avait une étape de nuit de Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord entre les passagers et l’équipage. Cependant, peu de temps après le décollage le 8 mars 2014, l’avion a tout simplement disparu des écrans radar. Cette disparition a choqué le monde et déclenché une recherche internationale de questions restées sans réponse.

+ Comment sont les docu-séries MH370

Se déroulant dans sept pays, cette série contient des fichiers convaincants à reconstituer la nuit de l’incident, offrant aux téléspectateurs la possibilité d’explorer trois des théories les plus contradictoires sur la disparition. Il contient également des entretiens avec des membres de la famille, des scientifiques, des journalistes et des gens ordinaires de divers pays qui, après neuf ans, refusent d’accepter qu’il n’y ait aucune explication.

« C’est une histoire labyrinthique truffée de conspirations, de chiffres douteux et de silence administratif, mais surtout, c’est une chance de garder vivante la mémoire de ceux qui sont perdus dans l’un des plus grands mystères non résolus de notre temps et de continuer à chercher des réponses »complète le synopsis de cette production.

Au total, il y a 3 épisodes réalisés par Louise Malkinson qui tentent d’emmener le public à travers l’un des mystères modernes les plus impressionnants de ces derniers temps. Fiona Stourton, Sam Maynard et Harry Hewland sont les producteurs exécutifs de cette docu-série britannique dirigée par Raw TV.

