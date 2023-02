MH370 ce que l’on sait du film Netflix

Netflix

Le titre MH370 L’avion qui a disparu Cela suscite déjà des attentes et nous vous disons ce que l’on sait du projet Netflix.

©NetflixLe MH370 de Netflix arrive bientôt

Netflix génère des attentes pour l’une de ses prochaines sorties : il s’agit MH370 : L’avion qui a disparuongle film documentaire qui promet d’explorer le cas du vol Malasya Airlines dans lequel des centaines de passagers ont disparu.

« En 2014, un avion avec 239 personnes à bord a disparu de tous les radars. Cette docu-série se penche sur l’un des plus grands mystères modernes : le vol MH370.« Décrit Netflix dans le bref synopsis du film.

+ Quand le MH370 est-il diffusé sur Netflix ?

Même s’il n’est pas disponible pour jouer (puisqu’il n’est pas encore sorti), La plateforme de streaming vous permet de voir un aperçu du film qui est dans la catégorie « à venir ». Une personne du service client de Netflix a confirmé à Spoiler qu’il existe trois catégories de dates de sortie : la semaine prochaine, le mois prochain et bientôt. Cette dernière catégorie est celle qui s’applique aux MH370 L’avion qui a disparu.

Cela signifie que la première du film est prévue pour plus d’un mois, c’est-à-dire que MH370 serait publié dans des pays comme le Mexique, ce 2023 à partir de marsCependant, il n’y a toujours pas de date exacte confirmée de la première.

+ De quoi parle le MH370 de Netflix ?

La bande-annonce nous permet de voir comment l’histoire commence, par une « nuit claire et calme » quand un avion de Malasya Airlines est monté à l’altitude de croisement et s’est dirigé vers la mer de Chine, peu après 1h du matin m les choses ont commencé à se compliquer.

« L’avion était sur le point de quitter l’espace aérien malais et serait remis à la prochaine tour de contrôle au Vietnam, et les Malais ont donné leur dernier message. Le capitaine du vol, Zaharie Ahmad Shah, a déclaré à la radio « Bonsoir, Malasya 370 ». Quatre-vingt-dix secondes plus tard, l’avion a soudainement disparu du radar et c’est là que le mystère commence.« , est vu dans l’aperçu.

Bien que les détails du projet soient peu nombreux, la voix du pilote et les derniers enregistrements du vol peuvent être entendus. En outre, la bande apparaît déjà dans la catégorie documentaire et qu’elle vient de Grande-Bretagne.

+ Qu’est-il arrivé au vol dans la vraie vie ?

Le vol, opéré par un Boeing 777-200ER, où voyageaient 239 personnes (227 passagers et 12 membres d’équipage) a disparu le 8 mars 2014. Cependant, les causes de l’accident restent inconnues. Au cours des années, quelques restes ont été retrouvés dans les affaires de Madasgar, ainsi que ceux de Mozambique. En janvier 2017, près de trois ans après la disparition, les recherches ont été formellement suspendues, mais avec la possibilité de les relancer si de nouveaux indices étaient trouvés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?