MGM remplace l’emblématique Leo le Lion par une nouvelle mascotte animée par CG

Après un siècle de rugissements au public sur grand écran, le lion MGM n’est plus. Autrement dit, la version live-action de Leo le lion a maintenant été remplacée par un Leo animé par CG prenant sa place. Leo rugit d’une manière qui ressemble beaucoup à la version live-action, mais le changement notable pourrait encore déranger les cinéphiles qui se sont habitués depuis longtemps au classique Leo. C’est à vous de décider ce que vous en pensez et vous pouvez consulter le dévoilement de la mascotte CG ci-dessous.

Alors que la mascotte MGM est appelée un seul lion nommé Leo, il y avait en fait huit lions différents utilisés par le studio pour le logo de l’entreprise depuis 1916. La dernière version du lion qui avait été utilisée depuis 1957 avant le dévoilement du CG-Leo s’appelait en fait « Leo », bien que ceux qui le précédaient portaient des noms différents. Pendant 64 ans, Leo a très bien fait son travail en accueillant les cinéphiles dans les films MGM, mais les pouvoirs qui se font sentir que le moment était simplement venu pour un changement soient apportés.

Alors que nous venons de voir Leo le lion animé par CG, MGM prévoit de révéler la nouvelle mascotte depuis longtemps. Développé en collaboration avec Baked Studios, le lion devait initialement faire ses débuts avec la première de Pas le temps de mourir, le dernier film de James Bond. En raison de la pandémie, ce film a subi plusieurs retards importants, repoussant également l’introduction de Leo au public des cinémas. Plutôt que d’attendre la sortie du film cet automne, MGM a plutôt choisi de publier le logo cette semaine sur YouTube.

Pour voir le nouveau Leo sur grand écran, il est maintenant prêt à faire ses débuts théâtraux en juillet avec la première de Chien, une nouvelle comédie mettant en vedette Channing Tatum et Reid Carolin. Il suivra avec une autre apparition dans les théâtres le mois prochain lorsque le biopic Arethra Franklin Respect, avec Jennifer Hudson comme chanteuse emblématique, aura sa première officielle. Nous pouvons supposer que le CG-Leo restera également un élément incontournable dans d’autres versions à venir de MGM, potentiellement pendant plus de six décennies, comme l’a fait le lion en direct avant lui.

MGM Studios semble assez satisfait du look du nouveau logo. Dans un tweet posté après le dévoilement du logo, le studio écrit: «Le nouveau logo MGM vaut son pesant d’or».

Pourtant, tout le monde n’est pas disposé à accepter les changements. Un tweet de réponse à la nouvelle mascotte se lit comme suit: « Cela a l’air vraiment bien tout compte fait, mais le lion CG est un peu rebutant, comme pourquoi n’utilisez-vous pas simplement un vrai lion? »

Un autre ajoute: « Cela a l’air étrange et bizarre. Ils auraient pu recycler des images du lion MGM sur le nouveau logo. »

Ça a juste l’air étrange et bizarre imo. Ils auraient pu recycler des images du lion MGM sur le nouveau logo. – Gwendolyn #TeamGodzilla (Black Lives Matter) (@GLocAnimation) 8 mars 2021

Et pour mieux voir les différences, un autre utilisateur de Twitter a publié côte à côte des photos de comparaison du vrai lion à côté de celui de CGI. Vous pouvez jeter un œil à celui-ci ci-dessous.

Leo le lion reçoit une mise à jour controversée. Mais le nouveau logo MGM n’est pas exactement un succès retentissant #BrandingMatterspic.twitter.com/Mkw5mmR4Br – Lakhshya Verma (@LuckyTweeets) 10 mars 2021

Chaque fois qu’il y a des changements majeurs apportés à quoi que ce soit, il en résultera inévitablement une variété d’opinions. Le premier regard sur le nouveau Lion le lion nous vient de MGM sur YouTube.