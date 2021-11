MGM mène une guerre d’enchères sur la comédie d’action Buddy avec Jason Momoa et Dave Bautista

Il n’y a pas si longtemps, Dave Bautista a avancé sur les réseaux sociaux une idée selon laquelle lui et Jason Momoa devraient se réunir et « faire un Arme mortelle « style buddy cop movie » ensemble. En quelques jours, cette idée était devenue une possibilité réelle, avec les deux amis se réunissant pour développer l’idée, et maintenant cette suggestion du doigt en l’air a fait l’objet d’une guerre d’enchères à quatre avec MGM sur le point d’obtenir les droits du film et devrait conclure l’accord de manière imminente selon les rapports de Deadline.

Momoa est l’une des propriétés les plus en vogue du secteur en ce moment, apparaissant actuellement dans Dune de même que Dave Bautista, la série Apple TV+ Voir, encore une fois en présence de Bautista, et le prochain Aquaman et le royaume perdu… malheureusement sans Bautista, qui revient plutôt dans son propre rôle de super-héros de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui a débuté le tournage la semaine dernière. Cependant, il est sûr de dire que s’il n’avait pas été engagé autrement, il n’aurait pas été surprenant de voir l’ancien lutteur arriver sous la mer avec son meilleur ami. L’attention autour de ce nouveau projet est un signe clair de la formule gagnante que le couple apporte lorsqu’ils travaillent ensemble et pour amplifier encore le potentiel qu’ils ont apporté. Voir scribe Jonathan Tropper comme scénariste.

Momoa et Bautista ont passé la semaine dernière à lancer l’idée par toutes les portes qu’ils pouvaient trouver, et en sont apparemment sortis avec de gros contrats conclus qui entreront en vigueur une fois que le film entrera officiellement en production. Il est impressionnant de penser qu’il y a moins de trois mois, l’idée n’existait même pas, et maintenant, il est déjà sur le point d’être l’un des plus grands films du moment lorsqu’il sortira dans les salles quelque part sur toute la ligne.

Le 19 août, Bautista a ouvert le bal en faisant le commentaire spéculatif de « Je vais juste jeter ça dans l’atmosphère et voir ce qui se passe. C’est parti… Moi et Momoa dans un Arme mortelle film type copain flic réalisé par David Leitch. D’accord! Le voilà. Maintenant, nous attendons » sur son compte Twitter. Cela a gagné beaucoup de soutien de la part des followers de l’acteur et quelques jours plus tard, Momoa est apparu sur Le Late Late Show avec James Corden et a confirmé que Bautista lui avait déjà parlé du projet et qu’ils allaient faire de leur mieux pour le concrétiser.

Bien que le film doive encore trouver un réalisateur – et nous devrons attendre et voir s’ils peuvent vraiment réaliser l’impensable et également attirer Leitch dans le projet – il semble avancer à un certain rythme et prouve que lorsqu’un petit groupe de personnes est suffisamment passionné par quelque chose, il n’y a rien qui ne puisse être réalisé en peu de temps. Cependant, même avec toutes ces pièces en place, grâce à leur statut très demandé, le film ne pourra pas commencer à tourner avant 2023, leurs projets DC et Marvel occupant actuellement le devant de la scène et le deuxième Dune film également tourné l’année prochaine. Attendez-vous à en savoir plus sur le projet au fur et à mesure de son développement. Cela nous vient de Deadline.