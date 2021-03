MGM Leon a reçu un nouveau design au format numérique

Cent ans d’histoire cinématographique sont sur le point de changer, puisque les studios MGM pour la première fois, ils utiliseront le CGI pour créer le lion emblématique qui orne son logo attachant, l’un des plus reconnaissables de l’industrie du Hollywood.

L’étude a pris l’initiative de présenter à travers Youtube une vidéo commémorative dans laquelle les différentes versions de son logo peuvent être vues, aboutissant à la nouvelle image que la marque présentera désormais.

Depuis la création de la société, huit lions au total ont été employés lors des changements de logo et de la refonte au début de chacune de ses productions depuis 1924, mais maintenant, pour la première fois, une image générée par infographie sera utilisée, qui est presque identique à un vrai animal.

Cette nouvelle version de Leo le lion en CGI allait faire ses débuts dans le film « Pas le temps de mourir»Mais le fait qu’il ait été retardé de nombreuses fois face à la pandémie de Covid-19, les dirigeants sont devenus impatients de faire cette divulgation.

Le premier lion de l’étude ne présentait pas son rugissement emblématique, et pendant l’âge d’or de Hollywood aurait été changé par À M de « Tom et Jerry« Ou en de rares occasions, l’un des frères et sœurs Marx. Pendant une brève période dans les années 1960, le studio a remplacé le lion royal par un graphisme stylisé.

La nouvelle édition du logo est presque identique à celle que nous connaissons tous, seulement que l’animation montrerait, pendant un bref instant, la traduction anglaise de la devise du studio, qui a toujours été montrée en latin et dont le sens est « Art by le bien de l’art ».

Des rapports récents indiquent que MGM il a perdu près d’un million de dollars pour chaque mois qu’il n’a pas été publié « Pas le temps de mourir«Depuis sa date d’origine, il cherche donc à éviter la première en streaming dans l’espoir de récupérer ses bénéfices grâce au box-office.