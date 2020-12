MF Doom est mort il y a deux mois

Le rappeur mystérieux et légendaire MF Doom est mort.

Selon sa femme, il est décédé le 31 octobre.

« Le plus grand mari, père, enseignant, étudiant, partenaire commercial, amant et ami que je puisse jamais demander. Merci pour toutes les choses que vous m’avez montrées, enseignées et données à moi, à nos enfants et à notre famille. Merci de m’avoir appris comment pardonner aux êtres et donner une autre chance, ne pas être si prompt à juger et à radier. Merci d’avoir montré comment ne pas avoir peur d’aimer et être la meilleure personne que je puisse être. Mon monde ne sera plus jamais le même sans vous Les mots n’exprimeront jamais ce que vous et Malachie représentez pour moi, je vous aime tous les deux et vous adore toujours.Puisse LE TOUT continuer à vous bénir, notre famille et la planète.